Додано: Чет 14 жов, 2021 10:03

rjkz написав: [



Читать научился уже здорово.

Скоро научишься понимать что читаешь.

ЗЫ:Я понимаю, для тебя это непривычно, но не всем, "чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное". Читать научился уже здорово.Скоро научишься понимать что читаешь.ЗЫ:Я понимаю, для тебя это непривычно, но не всем, "чтобы купить что-нибудь ненужное, надо продать что-нибудь ненужное".

Ти навіть читать себе не вмієш, не те що розуміть.Ось ти написав4. Я как раз говорю, что с определенной цифры уже можно что-то ловить в совсем других странах. Я не знаю ничего про Прагу, к своему сожалению, но пример с бизнесновостроем за 750 куе и 3к 2 горшка "хрущ" за 250 куе можно легко трансформировать в что-то немного дешевле через пролив от Манхеттена:200 куе... 2197798954499 куе... 2088507817550 куе... 2005821360Это, кстати, 2-фэмели хаус. В одном юните можно жить, второй официально сдавать. тысячи 2-2,5 в месяц. Очень неплохой вариант.»Береш свою АППС люкс і міняєш один на один через пролив манхетена, а сталінку на манхетен.Це ж наче очевидні речі. Ціни ж однакові. Чи що ти намагаєшся доказати?Те що ти напився крові орендарів, що вистачить на манхетен і без продати чогось не потрібного, всі це зрозуміли. Не зрозуміло навіщо за рівних київських цін з манхетеном і Стокгольмом ти тут страждаєш.Але реальність інша. І у тебе якийсь сюр і базове не розуміння речей. В умовного зРадіо зп 6 кує. (Сорі що про зРадіо, але на його думку у решти мінзар, у деяких середня по країні). Зп в 6 кує з нічого не з’являється. Це результат багаторічної праці. Умовний зРадіо назбирав на афігенну квартиру (на його думку) на бабалоні.Навіщо йому бомж квартира в єбенях ньюйорку за ці гроші?Зп 6 кує тут і зп 6 кує це акуєть які різні зп.Тут купить умовне тт чи бабалонь і продовжить отримувати 6 кує і їздити на службовій камрі третім топом в офіс.Там купит бомж хату в єбенях і на трак чи посуд мити.Раз сотий пишу. Моя особиста думка. Якщо працюєш третім топом то нах той ньюйорк. якщо встав в орендному АППС люкс і на роботу посуд мити, то краще з єбеней ньюйорку.Ті мільйони про які ви пишите це якраз такі історії.