Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
В процитированном вами посте есть слово столица? Или вам просто захотелось по клавишам постучать? Почему именно в ветке про недвижимость?