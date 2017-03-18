Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
В процитированном вами посте есть слово столица? Или вам просто захотелось по клавишам постучать? Почему именно в ветке про недвижимость?
rjkz написав:Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле. Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве). У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.
Уверен, в Чехии тоже есть варианты.
Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой? А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
Vlad442 написав:Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой? А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
поки що нема, з 21 жовтня там якісь обмеження на пересування транспортом, так що "залягаю на дно", ковід/лохдаун і все таке ...