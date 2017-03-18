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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8721872287238724

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:12

Каждый день утром преодолеваю перекресток Кирилловская - Сырецкая и вижу, что Киев нужно сравнивать с Мумбаи.
https://youtu.be/haqVgk1UOe8
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 12:54

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле.
Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве).
У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.

Уверен, в Чехии тоже есть варианты.

Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы.
Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.

столиця США - Washington, D.C.

Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой?
А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:00

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы.
Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.

столиця США - Washington, D.C.

Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой?
А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?

поки що нема, з 21 жовтня там якісь обмеження на пересування транспортом, так що "залягаю на дно", ковід/лохдаун і все таке ...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:57

  Клиент_ написав:Каждый день утром преодолеваю перекресток Кирилловская - Сырецкая и вижу, что Киев нужно сравнивать с Мумбаи.
https://youtu.be/haqVgk1UOe8
Аргументируйте плз точку зрения
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:59

  барабашов написав:Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой?
А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?


Там чіпуватися тре. А для наших місцевих обвалістів це неприйнятно:-)
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:22

Vlad442 А хорошая рентабельность это в вашем понимании при текущих ценах сколько?
vitaliian
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