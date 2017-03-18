Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Это приличный городок, там есть и дороже и дешевле. Это я еще не смотрел цены в городах типа Чикаго (не Антоновича 44, а штат Иллинойс. как-бы там не оказалось дешевле, чем ЧикагА в Киеве). У нас в головах при слове Америка и недвижимость сразу миллионный разряд выскакивает. Нифига подобного, вернее, совсем не обязательно.
Уверен, в Чехии тоже есть варианты.
Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой? А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
Vlad442 написав:Я не специалист п зарубежной недвижимости, но, как мне кажется, сравнивать нужно с аналогичным. Чикаго с Харьковом, например. Бизнес с аналогичным бизнесом или эконом с экономом. Это уже не говоря о преградах типа визы. Украина сейчас часть глобального мира, поэтому я сомневаюсь, что есть перекос в ценах. Украина небогатая страна с недорогой недвижимостью.
столиця США - Washington, D.C.
Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой? А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
поки що нема, з 21 жовтня там якісь обмеження на пересування транспортом, так що "залягаю на дно", ковід/лохдаун і все таке ...
vitaliian написав:Vlad442 А хорошая рентабельность это в вашем понимании при текущих ценах сколько?
6,5-7,5 это хорошая, стандартная, 7,5 - 10 отличная, > 10 фантастика. Больше 10 у меня сейчас только один объект, на там сочетание факторов - очень удачный и недорогой ремонт, который перевёл квартиру в другой класс, телек и не наш, но очень приятный арендатор.
Если покупать шо попало и сдавать через агенов за что дают, то будет 5-6%.
А мы зарабатываем на перепродаже квартир с ремонтом: покупаем без ремонта и продаём с. Лет 10 назад ремонты были колхозные. Последние 5 лет- качественные и современные: лофт (не дикий, без бетона на потолках), модерн (не колхозный), скандинавский и т.д. Т.к. мы люди интеллигентные и всё таки строительством занимаемся, а репутация для меня всё, то в скрытые работы: электрика, сантехника, я закладываю огромный ресурс и делаю на совесть- без скруток, на пресс фитингах и т п. Тоже касается остальных работ. Людям в глаза смотреть не стыдно будет. Потому стоимость ремонта недёшевая. Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем. Дошло до смешного, мои строители вкладываются в наш ше бизнес))). Потом родственники строителей и пошло поехало. Сейчас около 100 куе привлечённых. Вообще, чего пишу. Знакомые риелторы бывшие начали заниматься тем же. Только чужими деньгами. Года 2 как. Тему слизали у меня. И я смотрю у них в работе 8-10 квартир уже. Это называется девелопмент. Может заняться, кто что думает?
Заранее предвидя насмешки по поводу доходности- не заморачивайтесь. Секреты вам никто не выдаст. Дьявол в мелочах поверьте
beee написав:А мы зарабатываем на перепродаже квартир с ремонтом: покупаем без ремонта и продаём с. Лет 10 назад ремонты были колхозные. Последние 5 лет- качественные и современные: лофт (не дикий, без бетона на потолках), модерн (не колхозный), скандинавский и т.д. Т.к. мы люди интеллигентные и всё таки строительством занимаемся, а репутация для меня всё, то в скрытые работы: электрика, сантехника, я закладываю огромный ресурс и делаю на совесть- без скруток, на пресс фитингах и т п. Тоже касается остальных работ. Людям в глаза смотреть не стыдно будет. Потому стоимость ремонта недёшевая. Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем. Дошло до смешного, мои строители вкладываются в наш ше бизнес))). Потом родственники строителей и пошло поехало. Сейчас около 100 куе привлечённых. Вообще, чего пишу. Знакомые риелторы бывшие начали заниматься тем же. Только чужими деньгами. Года 2 как. Тему слизали у меня. И я смотрю у них в работе 8-10 квартир уже. Это называется девелопмент. Может заняться, кто что думает?
Заранее предвидя насмешки по поводу доходности- не заморачивайтесь. Секреты вам никто не выдаст. Дьявол в мелочах поверьте
1. За який час в середньому вдається продати після завершення ремонту?(місяць, 2-3?) 2. Тільки однушками займаєтесь? 3. Купуєте тільки готове, чи вкладаєтесь в котловани/напівзбудоване? 4. Меблі на кухні встановлюєте, чи повністю з "голим" ремонтом квартиру продаєте?
beee написав:Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем.
Наверняка цифра без учета вашего времени. Если вы наймете прораба-дизайнера и будете работать за кредитные, то рентабельность будет в лучшем случае 0. Это не бизнес, это самозанятость. Монетизация своих знаний и умений.
beee написав:Это называется девелопмент. Может заняться, кто что думает?