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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 жов, 2021 21:56
Успіх написав: beee написав:
А мы зарабатываем на перепродаже квартир с ремонтом: покупаем без ремонта и продаём с. Лет 10 назад ремонты были колхозные. Последние 5 лет- качественные и современные: лофт (не дикий, без бетона на потолках), модерн (не колхозный), скандинавский и т.д.
Т.к. мы люди интеллигентные и всё таки строительством занимаемся, а репутация для меня всё, то в скрытые работы: электрика, сантехника, я закладываю огромный ресурс и делаю на совесть- без скруток, на пресс фитингах и т п. Тоже касается остальных работ. Людям в глаза смотреть не стыдно будет. Потому стоимость ремонта недёшевая. Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем.
Дошло до смешного, мои строители вкладываются в наш ше бизнес))). Потом родственники строителей и пошло поехало. Сейчас около 100 куе привлечённых.
Вообще, чего пишу.
Знакомые риелторы бывшие начали заниматься тем же. Только чужими деньгами. Года 2 как. Тему слизали у меня. И я смотрю у них в работе 8-10 квартир уже.
Это называется девелопмент.
Может заняться, кто что думает?
Заранее предвидя насмешки по поводу доходности- не заморачивайтесь. Секреты вам никто не выдаст. Дьявол в мелочах поверьте
1. За який час в середньому вдається продати після завершення ремонту?(місяць, 2-3?)
2. Тільки однушками займаєтесь?
3. Купуєте тільки готове, чи вкладаєтесь в котловани/напівзбудоване?
4. Меблі на кухні встановлюєте, чи повністю з "голим" ремонтом квартиру продаєте?
1. Раньше до месяца. Бывало даже в первый же день несколько продаж.
Сейчас 2-3 месяца. А после скачка цен вообще неизвестно. Хотя сейчас в первый же день люди согласились. Но 10 тысяч хотели дисконт.
2. Только 2к. Однушки почему-то хуже сейчас.
3. Готовое, часто без документов. Главное разрешение от УК на ремонт
4. Обязательно. И даже шторы. Потому что каждая деталь важна. Например, без штор, комнаты выглядят как офис. И так далее. Это вам бесплатный секрет номер раз
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Додано: Чет 14 жов, 2021 21:59
Первый написав: барабашов написав:
Нет желания махнуть бункер в Буче на подвал в NJ с небольшой доплатой?
А кавалирки без доков на Жулянах на такие же в отличном кирпичном доме в Гарлеме с копчёными соседями?
Там чіпуватися тре. А для наших місцевих обвалістів це неприйнятно:-)
Смешно. Поведение антиваксеров - один в один пример тебя и прочих т.н. практиков ветки. Полное отрицание результатов научных исследований и официальной статистики, зато безапелляционная отсылка к личному опыту в духе "у меня все друзья легко переболели", или "Катя с Фейсбука сказала, что от вакцин умирают"
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:04
Vlad442 написав: beee написав:
Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем.
Наверняка цифра без учета вашего времени. Если вы наймете прораба-дизайнера и будете работать за кредитные, то рентабельность будет в лучшем случае 0.
Это не бизнес, это самозанятость. Монетизация своих знаний и умений.
beee написав:
Это называется девелопмент.
Может заняться, кто что думает?
Так вы же этим сейчас занимаетесь?
Вообще не трачу время. Это не основная деятельность. У меня команда строителей, которые сами ведут. Сантехник, например, интеллектуал с инженерным подходом. мы знакомы со всеми 15 лет. Все супер профи.
Я занимаюсь выбором, координацией, проектированием.
Хотя да, вы правы. Это обычная монетизация моего опыта. Потому что всё есть команда есть а без меня ничего не будет. Это не бизнес.
А хочется бизнес, с офисом, людей можно устроить и так далее.
А сейчас это как хобби. Да оно приносит доход. Но его же и выкладываешь так сказать на пенсию и детям.
Сейчас в работе 2 квартиры.
Ни туда и ни сюда.
Было бы 4-5 это уже бизнес. Хуже всего когда ты наполовину в чём то. Как в спорте- средний результат. Определить- иди дальше, химичься или уходи 😅
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