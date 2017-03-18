beee написав:

А мы зарабатываем на перепродаже квартир с ремонтом: покупаем без ремонта и продаём с. Лет 10 назад ремонты были колхозные. Последние 5 лет- качественные и современные: лофт (не дикий, без бетона на потолках), модерн (не колхозный), скандинавский и т.д.Т.к. мы люди интеллигентные и всё таки строительством занимаемся, а репутация для меня всё, то в скрытые работы: электрика, сантехника, я закладываю огромный ресурс и делаю на совесть- без скруток, на пресс фитингах и т п. Тоже касается остальных работ. Людям в глаза смотреть не стыдно будет. Потому стоимость ремонта недёшевая. Но свои 50-70% годовых мы зарабатываем.Дошло до смешного, мои строители вкладываются в наш ше бизнес))). Потом родственники строителей и пошло поехало. Сейчас около 100 куе привлечённых.Вообще, чего пишу.Знакомые риелторы бывшие начали заниматься тем же. Только чужими деньгами. Года 2 как. Тему слизали у меня. И я смотрю у них в работе 8-10 квартир уже.Это называется девелопмент.Может заняться, кто что думает?Заранее предвидя насмешки по поводу доходности- не заморачивайтесь. Секреты вам никто не выдаст. Дьявол в мелочах поверьте