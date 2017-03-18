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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8723872487258726

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 101
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
12%
12
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:14

  Успіх написав:
  beee написав:И даже шторы

Оооо, це мене дуже цікавить!
Які штори переважно даєте - римські?
Ролети типу день-ніч не користуються попитом?

Не, римские нет. Ролеты нет. Колхозные они, сорян. (Есть проекты в минимализме с ними, антрацит,
графит), проект откройте, нормальных дизайнеров- там видно
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бизнесу этому конец. Очкатое чепушило, своим налоговым разгоном и инфляция сделали так, что маржа та же, а тело инвестиции намного больше. Доходности станет меньше очень.
beee
 
Повідомлень: 180
З нами з: 26.11.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 8723872487258726
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