Не, римские нет. Ролеты нет. Колхозные они, сорян. (Есть проекты в минимализме с ними, антрацит,
графит), проект откройте, нормальных дизайнеров- там видно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:14
Не, римские нет. Ролеты нет. Колхозные они, сорян. (Есть проекты в минимализме с ними, антрацит,
графит), проект откройте, нормальных дизайнеров- там видно
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бизнесу этому конец. Очкатое чепушило, своим налоговым разгоном и инфляция сделали так, что маржа та же, а тело инвестиции намного больше. Доходности станет меньше очень.
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