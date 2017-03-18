Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:32

Ребята, я однажды пригнал себе авто из сша. Ну его в баню. Год выбросить на эту фигню. И дешевле было бы здесь купить. А люди зарабатывают.



Мы построили в этом году 4 дома. Один дом на Борщаговке я доплатил 5 куе своих. Мизантроп хренов. Кинули нас с газобетоном, пиломатериалами, жби. Но я дорожу просто репутацией - она дороже и такой из меня бизнесмен. Слишком правильный.

Дело это очень сложное, как и сама жизнь 😅😅😅



Так вот, на сложных, слабых, просадочных грунтах, с кесонными фундаментами, консольными выносами 2 этажа (перевернутые параллелепипеды) в стиле модерн-минимализм, из керамических блоков сроки строительства 3 месяца. Да любой дом это 3 месяца. Бригада 4 человека. Поэтому всё очень относительно