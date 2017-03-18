Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Очевидно, что вы любитель, а beee профессионал. Если вы начнете сравнивать стоимость ремонта, то будет еще один шок. На выходе будет плюс-минус одинаковые для качества жизни квартиры.
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Что там год делать можно? За год дом строят полностью под ключ
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно. Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.
Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 жов, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Что там год делать можно? За год дом строят полностью под ключ
что там год, некоторые люди создают видимость работы всю жизнь.
Ребята, я однажды пригнал себе авто из сша. Ну его в баню. Год выбросить на эту фигню. И дешевле было бы здесь купить. А люди зарабатывают.
Мы построили в этом году 4 дома. Один дом на Борщаговке я доплатил 5 куе своих. Мизантроп хренов. Кинули нас с газобетоном, пиломатериалами, жби. Но я дорожу просто репутацией - она дороже и такой из меня бизнесмен. Слишком правильный. Дело это очень сложное, как и сама жизнь 😅😅😅
Так вот, на сложных, слабых, просадочных грунтах, с кесонными фундаментами, консольными выносами 2 этажа (перевернутые параллелепипеды) в стиле модерн-минимализм, из керамических блоков сроки строительства 3 месяца. Да любой дом это 3 месяца. Бригада 4 человека. Поэтому всё очень относительно
beee написав:Ребята, я однажды пригнал себе авто из сша. Ну его в баню. Год выбросить на эту фигню. И дешевле было бы здесь купить. А люди зарабатывают.
Мы построили в этом году 4 дома. Один дом на Борщаговке я доплатил 5 куе своих. Мизантроп хренов. Кинули нас с газобетоном, пиломатериалами, жби. Но я дорожу просто репутацией - она дороже и такой из меня бизнесмен. Слишком правильный. Дело это очень сложное, как и сама жизнь 😅😅😅
Так вот, на сложных, слабых, просадочных грунтах, с кесонными фундаментами, консольными выносами 2 этажа (перевернутые параллелепипеды) в стиле модерн-минимализм, из керамических блоков сроки строительства 3 месяца. Да любой дом это 3 месяца. Бригада 4 человека. Поэтому всё очень относительно