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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8724872587268727>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 102
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:14

  Успіх написав:
  beee написав:И даже шторы

Оооо, це мене дуже цікавить!
Які штори переважно даєте - римські?
Ролети типу день-ніч не користуються попитом?

Не, римские нет. Ролеты нет. Колхозные они, сорян. (Есть проекты в минимализме с ними, антрацит,
графит), проект откройте, нормальных дизайнеров- там видно
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бизнесу этому конец. Очкатое чепушило, своим налоговым разгоном и инфляция сделали так, что маржа та же, а тело инвестиции намного больше. Доходности станет меньше очень.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:51

  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:19

  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.

Очевидно, что вы любитель, а beee профессионал.
Если вы начнете сравнивать стоимость ремонта, то будет еще один шок.
На выходе будет плюс-минус одинаковые для качества жизни квартиры.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:23

  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.

Что там год делать можно? За год дом строят полностью под ключ
sosnenkoira2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:25

  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



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Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 жов, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:27

  sosnenkoira2014 написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.

Что там год делать можно? За год дом строят полностью под ключ
что там год, некоторые люди создают видимость работы всю жизнь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, я однажды пригнал себе авто из сша. Ну его в баню. Год выбросить на эту фигню. И дешевле было бы здесь купить. А люди зарабатывают.

Мы построили в этом году 4 дома. Один дом на Борщаговке я доплатил 5 куе своих. Мизантроп хренов. Кинули нас с газобетоном, пиломатериалами, жби. Но я дорожу просто репутацией - она дороже и такой из меня бизнесмен. Слишком правильный.
Дело это очень сложное, как и сама жизнь 😅😅😅

Так вот, на сложных, слабых, просадочных грунтах, с кесонными фундаментами, консольными выносами 2 этажа (перевернутые параллелепипеды) в стиле модерн-минимализм, из керамических блоков сроки строительства 3 месяца. Да любой дом это 3 месяца. Бригада 4 человека. Поэтому всё очень относительно
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:49

  beee написав:Ребята, я однажды пригнал себе авто из сша. Ну его в баню. Год выбросить на эту фигню. И дешевле было бы здесь купить. А люди зарабатывают.

Мы построили в этом году 4 дома. Один дом на Борщаговке я доплатил 5 куе своих. Мизантроп хренов. Кинули нас с газобетоном, пиломатериалами, жби. Но я дорожу просто репутацией - она дороже и такой из меня бизнесмен. Слишком правильный.
Дело это очень сложное, как и сама жизнь 😅😅😅

Так вот, на сложных, слабых, просадочных грунтах, с кесонными фундаментами, консольными выносами 2 этажа (перевернутые параллелепипеды) в стиле модерн-минимализм, из керамических блоков сроки строительства 3 месяца. Да любой дом это 3 месяца. Бригада 4 человека. Поэтому всё очень относительно


у него тяжелый случай, он Зрадио не слушает :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:53

  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



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какая высота потолков?
Унуноктий
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