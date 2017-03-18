метод "темных окон" недостаточно точный
есть мнение что метод "подсчета бычков под окнами" более информационный)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:17
метод "темных окон" недостаточно точный
есть мнение что метод "подсчета бычков под окнами" более информационный)
Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:22
о! как
Ещё недавно ты был такой антикарубцинер, шо хоть святых выноси
А сейчас, у тебя коррупция - уже не процессуальное действие
Да и Роттердам+ тебя устраивает вполне, а раньше, как ты был против, как ты был против
Вот за это, подобные тебе, мне и не нравятся - переобуваются в прыжке по сто раз на дню
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