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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8725872687278728

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 102
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:17

  proftpd66 написав:airmax78

ты сдашь это добро по чем, по 70к в месяц? За такую цену можно взять 4* или 5* отель с бассейном. И с бесплатным СПА. Либо президенский люкс в 3*.

Я смотрю вечером в новые дома бизнес класса , свет нигде не горит. В ЖК Солнечная ривьера.

метод "темных окон" недостаточно точный
есть мнение что метод "подсчета бычков под окнами" более информационный)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 17:22

  zРадио написав:
Бугага. Я знал, что ты - тролль, но объединить судебное дело по Роттердам+ с прогнозами по РН - это надо совсем с головой поссориться

PS: я всегда говорил, что за коррупционные схемы ответственность будет политическая, а не процессуальная.

о! как
Ещё недавно ты был такой антикарубцинер, шо хоть святых выноси

А сейчас, у тебя коррупция - уже не процессуальное действие

Да и Роттердам+ тебя устраивает вполне, а раньше, как ты был против, как ты был против

Вот за это, подобные тебе, мне и не нравятся - переобуваются в прыжке по сто раз на дню
pesikot
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