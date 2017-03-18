Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно. Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.
какая высота потолков?[/quote] 3м. Поэтому коллекторную вентиляцию применил.
beee А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции? Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
барабашов написав:beee А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции? Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
Диаметр воздуховодов 8см, а не 20см. У нас были квартиры с ПВУ. И без. Зимой постоянно бегать дёргать окна не для нас. Во вторых, самое главное это очистка воздуха. У меня есть фотки фильтра, которому месяц. Может у кого-то конское здоровье: спят с открытыми окнами, зимой и летом. Переваривать лёгкими киллограмы сажи, нам лично не хочется, тем более в семье аллергики. Ну а такие мелочи, как постоянный воздухообмен и свежий воздух даже в санузлах- это так, ерунда.
Большинство не заморачивается. Кто раз попробовал, то уже ставят постоянно
Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 жов, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:beee А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции? Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).
Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков). На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.
Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно. Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.
Если честно, я так и подумал. Не стал просто сразу челленджить высокое качество ремонтов на продажу.
барабашов написав:beee А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции? Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
Смысл есть. Не слышал чтобы люди пожалели о системе вентиляции. Это плинтус скрытого монтажа через 3 месяца перестают замечать.