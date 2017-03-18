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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8724872587268727

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 102
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
9%
9
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:59

  Унуноктий написав:
  beee написав:
  airmax78 написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

Зображення

какая высота потолков?[/quote]
3м. Поэтому коллекторную вентиляцию применил.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:43

beee
А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции?
Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:12

  барабашов написав:beee
А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции?
Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?

Диаметр воздуховодов 8см, а не 20см.
У нас были квартиры с ПВУ. И без. Зимой постоянно бегать дёргать окна не для нас.
Во вторых, самое главное это очистка воздуха. У меня есть фотки фильтра, которому месяц. Может у кого-то конское здоровье: спят с открытыми окнами, зимой и летом. Переваривать лёгкими киллограмы сажи, нам лично не хочется, тем более в семье аллергики.
Ну а такие мелочи, как постоянный воздухообмен и свежий воздух даже в санузлах- это так, ерунда.

Большинство не заморачивается. Кто раз попробовал, то уже ставят постоянно
Востаннє редагувалось beee в П'ят 15 жов, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:13

  барабашов написав:beee
А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции?
Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?


Воздуховод есть даже в Ибиc 3*
В Эконом комнатах
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 16:54

  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.

Если честно, я так и подумал. Не стал просто сразу челленджить высокое качество ремонтов на продажу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а я сегодня развозил чернозём по участку тачкой
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:52

  барабашов написав:beee
А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции?
Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?

Смысл есть. Не слышал чтобы люди пожалели о системе вентиляции.
Это плинтус скрытого монтажа через 3 месяца перестают замечать.
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