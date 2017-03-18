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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8725872687278728

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 103
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
17%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:19

  Унуноктий написав:а я сегодня развозил чернозём по участку тачкой

Молодец. Ты - пример для подражания для всяких лодырей и неудачников. И всё своим трудом. Таким, как ты должен стать каждый украинец. Кто старается, у того всё получается. Украина - страна возможностей.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:23

  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:53

  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Это мой метод.
Чем проще, тем лучше.
Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе Soler & Palau + глушитель + фильтр + (если надо) отельный блок рекуператора без мотора. Повороты уголками по 45 градусов, по возможности круглые вентканалы.
Высочайшая ремонтопригодность.
У Soler мотор меняется за 10 минут без разборки воздуховодов.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:08

  artlife написав:
  beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.
Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.
Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 05:26

  UA написав:
  artlife написав:
  beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.
Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.
Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.

У вас там бассейн будет, что такую мощную систему городите?
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