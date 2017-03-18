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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 87268727872887298730>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 103
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
17%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:19

  Унуноктий написав:а я сегодня развозил чернозём по участку тачкой

Молодец. Ты - пример для подражания для всяких лодырей и неудачников. И всё своим трудом. Таким, как ты должен стать каждый украинец. Кто старается, у того всё получается. Украина - страна возможностей.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:23

  beee написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Ремонт любой квартиры длится 2,5-3 месяца (учитывая штукатурку машинную и покраску по холсту).

Как это у Вас получается - не понимаю. Год и 4 месяца уже мудохаемся и вот только паркетную доску кладем. Задержки были по моей вине на 3 месяца от силы (по вине моих подрядчиков).
На мебельные панели и мебель, наверное, еще месяца 2 понадобится. И никто из моих соседей меньше чем в год не укладывался.


Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:53

  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Это мой метод.
Чем проще, тем лучше.
Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе Soler & Palau + глушитель + фильтр + (если надо) отельный блок рекуператора без мотора. Повороты уголками по 45 градусов, по возможности круглые вентканалы.
Высочайшая ремонтопригодность.
У Soler мотор меняется за 10 минут без разборки воздуховодов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 00:08

  artlife написав:
  beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.
Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.
Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 05:26

  UA написав:
  artlife написав:
  beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.
Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.
Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.

У вас там бассейн будет, что такую мощную систему городите?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 07:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Bolt написав:У вас там бассейн будет, что такую мощную систему городите?

Там домашній МакДональдс буде, або Пузата хата)))))
Ну, або просто власник квартири дуже любить каклєти і смаженого оселедця)))
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:40

  UA написав:
  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Это мой метод.
Чем проще, тем лучше.
Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе Soler & Palau + глушитель + фильтр + (если надо) отельный блок рекуператора без мотора. Повороты уголками по 45 градусов, по возможности круглые вентканалы.
Высочайшая ремонтопригодность.
У Soler мотор меняется за 10 минут без разборки воздуховодов.

Так в этом-то и проблема проектирования ПВВ в квартире: когда у тебя забор/выпуск в одной части квартиры, место для установки в противоположной и 4 помещения. И в каждое надо обеспечить приток и забрать выхлоп. В результате получается какое-то невероятное нагромождение воздуховодов по всей квартире и та установка которую ты изначально планировал, эту систему уже не тянет. А установка, которая тянет - в 1.5 раза больше по размеру, шумнее, дороже. А по потолку должны еще пройти трассы кондеров и электрика.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:26

Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

"Зростання ціни на газ вплине на підвищення собівартості багатьох споживчих товарів. Девелопери реагуватимуть схожим чином, тому подорожчання не уникнути", - повідомив Мехтієв агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт пояснив, що блакитне паливо займає значну частину в структурі собівартості деяких будівельних матеріалів.

"Це, а також дефіцит, який наразі спостерігається на ринку, спонукає виробників (будматеріалів - ІФ) підвищувати ціну на свою продукцію. В найближчому майбутньому ми, найімовірніше, стикнемося з бажанням постачальників не просто компенсувати виробничі витрати, а й закласти можливість отримання додаткового прибутку, оскільки обстановка на ринку й інформаційний фон сприяють цьому", - повідомив Мехтієв.

На його думку, ситуація, що складається, лягає в загальний вектор зростання цін на нерухомість в Україні, тому очікувати зміни тренда не варто, первинне житло продовжить дорожчати.

"У короткостроковій перспективі така ситуація зазвичай призводить до збільшення попиту через бажання інвесторів не відкладати купівлю, а оформити угоду до індексації цін", - повідомив Мехтієв.
https://ua.interfax.com.ua/news/economi ... TIJ9s0SIgQ
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:47

Явно надо пересматривать динамический прогноз. Сдвигать сроки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:50

Про газ вроде все логично, только у китайцев цены на газ ракетой вверх, а на квадратные метры камнем вниз. Зима интересная будет, это точно
Чукча2
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