Додано: Суб 16 жов, 2021 11:59

UA написав: artlife написав: beee написав: Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.

Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.







Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.

И она, наверное, нифига не шумная. И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.

Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.

Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка. На вид кубов на 300-400.Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.

По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе