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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8727872887298730>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 103
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
17%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:11

Чукча2
Не видел в Пекине газовых котелен что у нас трубами ЦО воздух жилмассивов греют.
Баллоны на кухне ресторанчиков видел.
С какой цены за метр в Пекине ракета епанёт вниз?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:18

  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Эйр, вопрос даже не в цене на ПВВ, вопрос в том нах она нужна даже если потолки 3+метра позволяют? Спецом покупается квартира в доме в середине развязки на 8ми полосном шоссе и потом начинаем бороться с загрязнением воздуха? Какой покупатель вторички(у вас) это потом оценит и в первую очередь деньгами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Китае углём больше греют, но Си надо смог разгонять перед олимпиадой. По ценам Китая ЗРадио графики наваливал. А пока как то так

https://www.reuters.com/business/energy ... 021-10-15/
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:22

  Унуноктий написав:а я сегодня развозил чернозём по участку тачкой

акуєть новина :!: :mrgreen:

і чьо? не смірділо?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:47

В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:50

  beee написав:
  барабашов написав:beee
А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции?
Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?

Диаметр воздуховодов 8см, а не 20см.
У нас были квартиры с ПВУ. И без. Зимой постоянно бегать дёргать окна не для нас.
Во вторых, самое главное это очистка воздуха. У меня есть фотки фильтра, которому месяц. Может у кого-то конское здоровье: спят с открытыми окнами, зимой и летом. Переваривать лёгкими киллограмы сажи, нам лично не хочется, тем более в семье аллергики.
Ну а такие мелочи, как постоянный воздухообмен и свежий воздух даже в санузлах- это так, ерунда.

Большинство не заморачивается. Кто раз попробовал, то уже ставят постоянно

Я так понимаю что продукты вы тоже выращивать исключительно на своем огороде без пестицидов и удобрений. А также не пользуетесь современной бытовой химии? Одевайте только натуральную одежду без красителей. Ведь у вас концептуальный вопрос по правильному воздуху питанию и окружающей среде должен быть.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:50

  Xenon написав:
В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.


О! Оце, як буде КРЖН виглядати в січні-лютому, коли газ скінчиться :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:56

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Эйр, вопрос даже не в цене на ПВВ, вопрос в том нах она нужна даже если потолки 3+метра позволяют? Спецом покупается квартира в доме в середине развязки на 8ми полосном шоссе и потом начинаем бороться с загрязнением воздуха? Какой покупатель вторички(у вас) это потом оценит и в первую очередь деньгами?


естественно, дорогая ПВВ не окупится никогда ни при продаже, ни при эксплуатации (если стоит рекуператор). уверен, что даже сделав такую штуку, жена будет открывать окна, потому в доме решил сделать просто 5ти канальную максимально бюджетную вытяжную вентиляцию, с примитивным управлением выкл-вкл через контроллеры zigbee и традиционно в спальни Xiaomi SmartMi Air Purifier от пыли и сажи.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:59

  UA написав:
  artlife написав:
  beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно.
Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.



Зображення

И она, наверное, нифига не шумная.

На вид кубов на 300-400.
Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит.
Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.


По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:02

  Xenon написав:
В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.


В первую очередь отключают от электричества все самое ненужное: подсветки, скверы и т. д. Когда живешь в парке, нужно быть готовым к чему-то подобному :wink:
antey1969
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