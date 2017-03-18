Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.
Эйр, вопрос даже не в цене на ПВВ, вопрос в том нах она нужна даже если потолки 3+метра позволяют? Спецом покупается квартира в доме в середине развязки на 8ми полосном шоссе и потом начинаем бороться с загрязнением воздуха? Какой покупатель вторички(у вас) это потом оценит и в первую очередь деньгами?
В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.
барабашов написав:beee А смысл в такой сложной и сжирающей 20+см потолка вентиляции? Естественным путём невозможно проветрить помещение или там как в Трамп-tower и Москва-Сити есть в обьект вход воздуховода на тепло/холод от главрого чиллера и окна абсолютно герметичны и не открываются?
Диаметр воздуховодов 8см, а не 20см. У нас были квартиры с ПВУ. И без. Зимой постоянно бегать дёргать окна не для нас. Во вторых, самое главное это очистка воздуха. У меня есть фотки фильтра, которому месяц. Может у кого-то конское здоровье: спят с открытыми окнами, зимой и летом. Переваривать лёгкими киллограмы сажи, нам лично не хочется, тем более в семье аллергики. Ну а такие мелочи, как постоянный воздухообмен и свежий воздух даже в санузлах- это так, ерунда.
Большинство не заморачивается. Кто раз попробовал, то уже ставят постоянно
Я так понимаю что продукты вы тоже выращивать исключительно на своем огороде без пестицидов и удобрений. А также не пользуетесь современной бытовой химии? Одевайте только натуральную одежду без красителей. Ведь у вас концептуальный вопрос по правильному воздуху питанию и окружающей среде должен быть.
В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.
О! Оце, як буде КРЖН виглядати в січні-лютому, коли газ скінчиться
airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.
Эйр, вопрос даже не в цене на ПВВ, вопрос в том нах она нужна даже если потолки 3+метра позволяют? Спецом покупается квартира в доме в середине развязки на 8ми полосном шоссе и потом начинаем бороться с загрязнением воздуха? Какой покупатель вторички(у вас) это потом оценит и в первую очередь деньгами?
естественно, дорогая ПВВ не окупится никогда ни при продаже, ни при эксплуатации (если стоит рекуператор). уверен, что даже сделав такую штуку, жена будет открывать окна, потому в доме решил сделать просто 5ти канальную максимально бюджетную вытяжную вентиляцию, с примитивным управлением выкл-вкл через контроллеры zigbee и традиционно в спальни Xiaomi SmartMi Air Purifier от пыли и сажи.
beee написав:Свою квартиру за пол года сделал только вентиляцию и дизайн проект 😅. Ремонт будет год точно длиться. Скрытые двери, скрытый плинтус, магнитные шинопроводы, всё сложно. Оно всегда так, когда делаешь себе. И чем больше знаешь, тем хуже.
И она, наверное, нифига не шумная.
На вид кубов на 300-400. Даже Лосней при такой производительности 45-50 Дб шумит. Отсутствие внешних шумоглушителей при такой производительности это ошибка.
По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем. Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅 ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
В ЖК «Нивки Парк» уже сутки полностью отсутствует электричество. Всё бы ничего, но никто ничего не хочет решать, так как выходные. У людей плывут холодильники, а так же нет воды, так как подача зависит от электричества.
В первую очередь отключают от электричества все самое ненужное: подсветки, скверы и т. д. Когда живешь в парке, нужно быть готовым к чему-то подобному