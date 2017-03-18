|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 жов, 2021 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅
Додано: Суб 16 жов, 2021 12:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я продал квартиру в центре за 2 недели из-за вентиляции в ом числе например. Людям это было крайне важно. Купил 5 лет назад за 100. Ремонт 60к. Продал за 260. Вентиляция стоит ой как много аж 4к. Люди тоже ценят свежий воздух.
И причём здесь купили на 8 полосном шоссе? Ну едьте в лес. Мы хотим в городе жить. Вопрос в банальной уборке.
Я так понимаю большинство не заморачивается, окна не вытирает, пыль из улицы тоже. Ну это ваше право. А летом вы сильно напроветриваетесь, когда +30 за окном? Тяга как есть? Кислорода хватает? Ну отлично, если да. Я спортсмен мне и заказчикам моим комфортно так.
Додано: Суб 16 жов, 2021 12:13
повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает
Зараз переглядають цей форум: beee і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|