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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8727872887298730

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 103
1. Не вище 900
16%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
17%
18
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я продал квартиру в центре за 2 недели из-за вентиляции в ом числе например. Людям это было крайне важно. Купил 5 лет назад за 100. Ремонт 60к. Продал за 260. Вентиляция стоит ой как много аж 4к. Люди тоже ценят свежий воздух.
И причём здесь купили на 8 полосном шоссе? Ну едьте в лес. Мы хотим в городе жить. Вопрос в банальной уборке.
Я так понимаю большинство не заморачивается, окна не вытирает, пыль из улицы тоже. Ну это ваше право. А летом вы сильно напроветриваетесь, когда +30 за окном? Тяга как есть? Кислорода хватает? Ну отлично, если да. Я спортсмен мне и заказчикам моим комфортно так.
beee
 
Повідомлень: 187
З нами з: 26.11.19
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:13

  beee написав:Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅


повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома :mrgreen: потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает :)
trololo
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