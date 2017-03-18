Додано: Суб 16 жов, 2021 12:12

Я продал квартиру в центре за 2 недели из-за вентиляции в ом числе например. Людям это было крайне важно. Купил 5 лет назад за 100. Ремонт 60к. Продал за 260. Вентиляция стоит ой как много аж 4к. Люди тоже ценят свежий воздух.И причём здесь купили на 8 полосном шоссе? Ну едьте в лес. Мы хотим в городе жить. Вопрос в банальной уборке.Я так понимаю большинство не заморачивается, окна не вытирает, пыль из улицы тоже. Ну это ваше право. А летом вы сильно напроветриваетесь, когда +30 за окном? Тяга как есть? Кислорода хватает? Ну отлично, если да. Я спортсмен мне и заказчикам моим комфортно так.