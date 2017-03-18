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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 104
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я продал квартиру в центре за 2 недели из-за вентиляции в ом числе например. Людям это было крайне важно. Купил 5 лет назад за 100. Ремонт 60к. Продал за 260. Вентиляция стоит ой как много аж 4к. Люди тоже ценят свежий воздух.
И причём здесь купили на 8 полосном шоссе? Ну едьте в лес. Мы хотим в городе жить. Вопрос в банальной уборке.
Я так понимаю большинство не заморачивается, окна не вытирает, пыль из улицы тоже. Ну это ваше право. А летом вы сильно напроветриваетесь, когда +30 за окном? Тяга как есть? Кислорода хватает? Ну отлично, если да. Я спортсмен мне и заказчикам моим комфортно так.

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Суб 16 жов, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:13

  beee написав:Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅


повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома :mrgreen: потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает :)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:18

лайкнул, все таки правильная ПВВ это круто. хоть и дорого и геморно в обслуживании. но лучше всадить деньги в комфорт и здоровье, чем в стиралку и духовку милле.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:18

  trololo написав:
  beee написав:Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅


повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома :mrgreen: потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает :)

Сосед недавно выдал. Говорит нафиг вы заморачивайтесь с ремонтом. Странные вы. Мы, говорит, вместо плинтуса взяли стальной уголок с металлобазы, приварили и все дела 😅. А вы носитесь с дизайном скрытым плинтусом.
Люди разные
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:23

  kingkongovets написав:Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв


Бугага. Это даже круче сравнения КРЖН с айфонами от нудного и глуповатого Дмитрия (Максима) с ютуба. Рост себестоимости девелоперов еще можно понять, но как взлет цены на газ может увеличить спрос на первичку? Практики, разъясните за своего предводителя, а то он, мягко говоря, неубедителен
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:24

  beee написав:Люди разные


у каждого додика своя методика
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:12

beee
В Киеве в большинстве квартир затхлый воздух?
Наверно что то у вас в городе не так с влажностью.
В Днепре на берегу Днепра с этими запахами проблем нет. Хотя конечно квартиры вонючки с плесенью есть и много,но скорее в очень старом фонде, не в сталинках даже конца 50х годов.
Удачная продажа квартиры за 260 может связана с тем, что купив её за 100 в 2015м, вы купили её на шару относительно текущих запредельных цен? Что это за объект по году постройки и месторасположению?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:28

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.

Это мой метод.
Чем проще, тем лучше.
Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе Soler & Palau + глушитель + фильтр + (если надо) отельный блок рекуператора без мотора. Повороты уголками по 45 градусов, по возможности круглые вентканалы.
Высочайшая ремонтопригодность.
У Soler мотор меняется за 10 минут без разборки воздуховодов.

Так в этом-то и проблема проектирования ПВВ в квартире: когда у тебя забор/выпуск в одной части квартиры, место для установки в противоположной и 4 помещения. И в каждое надо обеспечить приток и забрать выхлоп. В результате получается какое-то невероятное нагромождение воздуховодов по всей квартире и та установка которую ты изначально планировал, эту систему уже не тянет. А установка, которая тянет - в 1.5 раза больше по размеру, шумнее, дороже. А по потолку должны еще пройти трассы кондеров и электрика.


Чувствую себя эйрмаксом, уговаривающего Сержика купить квартиру с окнами на чадящую Телиги, только наоборот.
Как насчет продать прэлесцю со скрытыми табуретками и купить 24 этаж в концептуальном новострое с окнами на Атлантический океан? (прям как у Первого получилось) Там воздух не нуждается в ПВВ, хотя скорей всего это там есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:34

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв


Бугага. Это даже круче сравнения КРЖН с айфонами от нудного и глуповатого Дмитрия (Максима) с ютуба. Рост себестоимости девелоперов еще можно понять, но как взлет цены на газ может увеличить спрос на первичку? Практики, разъясните за своего предводителя, а то он, мягко говоря, неубедителен


имхо, загон на тему горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и стоимости отопления в обычных по новым ценам.
вопрос только в платежеспособности населения которое душат коммуналкой, наблюдаем...

это как теслу парить владельцу копейки... :mrgreen:
Slon_Nosov
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