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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8728872987308731

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 104
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
12
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
11
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:37

  барабашов написав:beee
В Киеве в большинстве квартир затхлый воздух?
Наверно что то у вас в городе не так с влажностью.
В Днепре на берегу Днепра с этими запахами проблем нет. Хотя конечно квартиры вонючки с плесенью есть и много,но скорее в очень старом фонде, не в сталинках даже конца 50х годов.
Удачная продажа квартиры за 260 может связана с тем, что купив её за 100 в 2015м, вы купили её на шару относительно текущих запредельных цен? Что это за объект по году постройки и месторасположению?


В этом году были дни, когда воздух в Киеве становился самым загрязненным на планете. Вообще, воздух очень плохой уже лет 7-8, но с каждым годом ситуация ухудшается. Толи глобальное изменение климата, то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.
Спасает пока 10+ этаж и локация в стороне от дорог в зеленых зонах, но, чувствую, это не надолго. Запасаемся противогазами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:38

Slon_Nosov
При массовой цене гигакалории больше 2кгрн и отсутствии возможности отрезаться реальна перезагрузка зелёной плесени на кого то другого.
Главное чтоб это была не дама с косой.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и

Сейчас даже горизонтальная разводка не гарантирует маневра действий. Пользуешься, или не пользуешься, но счёт пришлют минимум 50% от средней по дому. Новый закон
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:45

  Slon_Nosov написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв


Бугага. Это даже круче сравнения КРЖН с айфонами от нудного и глуповатого Дмитрия (Максима) с ютуба. Рост себестоимости девелоперов еще можно понять, но как взлет цены на газ может увеличить спрос на первичку? Практики, разъясните за своего предводителя, а то он, мягко говоря, неубедителен


имхо, загон на тему горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и стоимости отопления в обычных по новым ценам.
вопрос только в платежеспособности населения которое душат коммуналкой, наблюдаем...

это как теслу парить владельцу копейки... :mrgreen:


Таракан, это друг Макса. (Хотя, 2 разные человека) ездит в Египет с Декабря до Февраль. Чтобы не топить.

Как правило, кроме Января и Февраля температура около -5..+5.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 16 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

50% лучше чем 100.
Тем более что гигакалория с крышной котельной часто дешевле чем от ТЕЦ.
И потом зачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере? Мы же не Флай в своём бункере.
Даже при долларе 50 и Гиге 100грн при счётчике прожить наши морозы реально.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:И потом щачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере

Ну я имел ввиду выезд в гости, на отдых и т.д. , когда можно прикрутить "в ноль" и все равно меньше 14-15 в квартире не будет (естественно за счёт соседей).
Hotab
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