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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:18
trololo написав: beee написав:
Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅
повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома
потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает
Сосед недавно выдал. Говорит нафиг вы заморачивайтесь с ремонтом. Странные вы. Мы, говорит, вместо плинтуса взяли стальной уголок с металлобазы, приварили и все дела 😅. А вы носитесь с дизайном скрытым плинтусом.
Люди разные
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:23
kingkongovets написав:
Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв
Бугага. Это даже круче сравнения КРЖН с айфонами от нудного и глуповатого Дмитрия (Максима) с ютуба. Рост себестоимости девелоперов еще можно понять, но как взлет цены на газ может увеличить спрос на первичку? Практики, разъясните за своего предводителя, а то он, мягко говоря, неубедителен
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:24
beee написав:
Люди разные
у каждого додика своя методика
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:12
beee
В Киеве в большинстве квартир затхлый воздух?
Наверно что то у вас в городе не так с влажностью.
В Днепре на берегу Днепра с этими запахами проблем нет. Хотя конечно квартиры вонючки с плесенью есть и много,но скорее в очень старом фонде, не в сталинках даже конца 50х годов.
Удачная продажа квартиры за 260 может связана с тем, что купив её за 100 в 2015м, вы купили её на шару относительно текущих запредельных цен? Что это за объект по году постройки и месторасположению?
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барабашов
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:28
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Хорошо работающую ПВВ видел в кафешке на Бульварно-Кудрявской. Bwtc, по-моему, называется. Но там висит огромная байда под потолком, за ней висят такого же размера глушители, а дальше воздуховоды приточный максимально короткий и вытяжной - по-длиннеее, по противоположной стене помещения. Но общая длина воздуховодов от силы метров 10. Без поворотов - все по прямой. Так оно работает. Как оно будет работать с длинной воздуховодов от 10 метров, с кучей поворотов и изгибов - ну хз.
Это мой метод.
Чем проще, тем лучше.
Канальные вентиляторы в шумоизолированном корпусе Soler & Palau + глушитель + фильтр + (если надо) отельный блок рекуператора без мотора. Повороты уголками по 45 градусов, по возможности круглые вентканалы.
Высочайшая ремонтопригодность.
У Soler мотор меняется за 10 минут без разборки воздуховодов.
Так в этом-то и проблема проектирования ПВВ в квартире: когда у тебя забор/выпуск в одной части квартиры, место для установки в противоположной и 4 помещения. И в каждое надо обеспечить приток и забрать выхлоп. В результате получается какое-то невероятное нагромождение воздуховодов по всей квартире и та установка которую ты изначально планировал, эту систему уже не тянет. А установка, которая тянет - в 1.5 раза больше по размеру, шумнее, дороже. А по потолку должны еще пройти трассы кондеров и электрика.
Чувствую себя эйрмаксом, уговаривающего Сержика купить квартиру с окнами на чадящую Телиги, только наоборот.
Как насчет продать прэлесцю со скрытыми табуретками и купить 24 этаж в концептуальном новострое с окнами на Атлантический океан? (прям как у Первого получилось) Там воздух не нуждается в ПВВ, хотя скорей всего это там есть.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:34
zРадио написав: kingkongovets написав:
Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв
Бугага. Это даже круче сравнения КРЖН с айфонами от нудного и глуповатого Дмитрия (Максима) с ютуба. Рост себестоимости девелоперов еще можно понять, но как взлет цены на газ может увеличить спрос на первичку? Практики, разъясните за своего предводителя, а то он, мягко говоря, неубедителен
имхо, загон на тему горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и стоимости отопления в обычных по новым ценам.
вопрос только в платежеспособности населения которое душат коммуналкой, наблюдаем...
это как теслу парить владельцу копейки...
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Slon_Nosov
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:37
барабашов написав:beee
В Киеве в большинстве квартир затхлый воздух?
Наверно что то у вас в городе не так с влажностью.
В Днепре на берегу Днепра с этими запахами проблем нет. Хотя конечно квартиры вонючки с плесенью есть и много,но скорее в очень старом фонде, не в сталинках даже конца 50х годов.
Удачная продажа квартиры за 260 может связана с тем, что купив её за 100 в 2015м, вы купили её на шару относительно текущих запредельных цен? Что это за объект по году постройки и месторасположению?
В этом году были дни, когда воздух в Киеве становился самым загрязненным на планете. Вообще, воздух очень плохой уже лет 7-8, но с каждым годом ситуация ухудшается. Толи глобальное изменение климата, то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.
Спасает пока 10+ этаж и локация в стороне от дорог в зеленых зонах, но, чувствую, это не надолго. Запасаемся противогазами.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:38
Slon_Nosov
При массовой цене гигакалории больше 2кгрн и отсутствии возможности отрезаться реальна перезагрузка зелёной плесени на кого то другого.
Главное чтоб это была не дама с косой.
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барабашов
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:40
Slon_Nosov написав:
горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и
Сейчас даже горизонтальная разводка не гарантирует маневра действий. Пользуешься, или не пользуешься, но счёт пришлют минимум 50% от средней по дому. Новый закон
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:46
50% лучше чем 100.
Тем более что гигакалория с крышной котельной часто дешевле чем от ТЕЦ.
И потом зачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере? Мы же не Флай в своём бункере.
Даже при долларе 50 и Гиге 100грн при счётчике прожить наши морозы реально.
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барабашов
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