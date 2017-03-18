Додано: Суб 16 жов, 2021 13:12

beee

В Киеве в большинстве квартир затхлый воздух?

Наверно что то у вас в городе не так с влажностью.

В Днепре на берегу Днепра с этими запахами проблем нет. Хотя конечно квартиры вонючки с плесенью есть и много,но скорее в очень старом фонде, не в сталинках даже конца 50х годов.

Удачная продажа квартиры за 260 может связана с тем, что купив её за 100 в 2015м, вы купили её на шару относительно текущих запредельных цен? Что это за объект по году постройки и месторасположению?