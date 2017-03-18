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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8729873087318732>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 105
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
13
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
12%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:И потом щачем закручивать в ноль и ходить дома в свитере

Ну я имел ввиду выезд в гости, на отдых и т.д. , когда можно прикрутить "в ноль" и все равно меньше 14-15 в квартире не будет (естественно за счёт соседей).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 13:50

  rjkz написав:то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.


бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.

это самый главный минус нашей народной анархии.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:01

  trololo написав:лайкнул, все таки правильная ПВВ это круто. хоть и дорого и геморно в обслуживании. но лучше всадить деньги в комфорт и здоровье, чем в стиралку и духовку милле.

ауга, так и вижу стиралку индезит и духовку нонейм в квартире с пвв :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:онтальная разводка не гарантирует маневра действий. Пользуешься, или не пользуешься, но счёт пришлют минимум 50% от средней по дому. Новый закон


что за закон, это шутка? зачем тогда счетчики тепла?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:28

  Hotab написав:
  Slon_Nosov написав:горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и

Сейчас даже горизонтальная разводка не гарантирует маневра действий. Пользуешься, или не пользуешься, но счёт пришлют минимум 50% от средней по дому. Новый закон

Это неправда

Там речь о том, что в доме стоит на входе общедомовой счетчик,а у 100% жильцов стоят счетчики на квартиры.
Разница между общедомовым счетчиком и суммой квартирных - рамкидывается на всех жильцов пропорционально площади квартир.

У нас в ЖК эту разницу раскидывают на те квартиры у кого нет счетчиков

МОПы считаются отдельно
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Это неправда

Неправда только в том, что это новый закон. Остальное правда. Закрутил батареи, греешься от соседей, заплати 50% от среднедомового.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  Slon_Nosov написав:горизонтальной разводки теплоносителя в новых домах и

Сейчас даже горизонтальная разводка не гарантирует маневра действий. Пользуешься, или не пользуешься, но счёт пришлют минимум 50% от средней по дому. Новый закон
Если разводка горизонтальная, то она горизонтальная у всего дома, и бОльшая часть квартир без надобности ЦО не будет включать, потому и средняя будет невысокой.
С другой стороны, имхо, правильное решение, для тех, кто решил тупо за счёт соседей греться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:47

  Vlad442 написав:
  Xenon написав:Это неправда

Неправда только в том, что это новый закон. Остальное правда. Закрутил батареи, греешься от соседей, заплати 50% от среднедомового.

И как давно он действует это закон?
Потому как у нас считают так как я выше описал
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:бОльшая часть квартир без надобности ЦО не будет включать, потому и средняя будет невысокой.

Когда я говорил о возможности маневра, то я говорил о том, что при ценах за 1 ГКал в 2000 грн и выше (а говорят о поднятии до 3000 грн) цена отопления от электричества равняется 2000 грн днём и 1000 грн ночью за 1 ГКал. При сегодняшних 1.68грн/кВт.
С кондиционером можно снизить эти цифры осенью втрое, а зимой вдвое. (эффективность кондея в мороз падает).

Но все это не имеет смысла, если все равно пришлют 50% от средней. Хоть ты и не грелся от соседей.


  Xenon написав:И как давно он действует это закон?
Потому как у нас считают так как я выше описал

Очень много где так считают, как у вас. Не выполняя закон.
Кстати, перекладывать потери и обогрев МОПов на тех, кто без счётчиков, такое же беззаконие.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:И как давно он действует это закон?
Потому как у нас считают так как я выше описал

Прошлый отопительный сезон точно действовал. Я выкладывал в свое время текст. Вы, видимо, потребляете тепло в пределах среднего, поэтому не сталкивались. Насчитывают только тем, кто потребляет более чем в два раза меньше среднего.
Vlad442
 
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