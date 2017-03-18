Додано: Суб 16 жов, 2021 14:47

Faceless написав: бОльшая часть квартир без надобности ЦО не будет включать, потому и средняя будет невысокой. бОльшая часть квартир без надобности ЦО не будет включать, потому и средняя будет невысокой.

Xenon написав: И как давно он действует это закон?

Потому как у нас считают так как я выше описал И как давно он действует это закон?Потому как у нас считают так как я выше описал

Когда я говорил о возможности маневра, то я говорил о том, что при ценах за 1 ГКал в 2000 грн и выше (а говорят о поднятии до 3000 грн) цена отопления от электричества равняется 2000 грн днём и 1000 грн ночью за 1 ГКал. При сегодняшних 1.68грн/кВт.С кондиционером можно снизить эти цифры осенью втрое, а зимой вдвое. (эффективность кондея в мороз падает).Но все это не имеет смысла, если все равно пришлют 50% от средней. Хоть ты и не грелся от соседей.Очень много где так считают, как у вас. Не выполняя закон.Кстати, перекладывать потери и обогрев МОПов на тех, кто без счётчиков, такое же беззаконие.