Ну я имел ввиду выезд в гости, на отдых и т.д. , когда можно прикрутить "в ноль" и все равно меньше 14-15 в квартире не будет (естественно за счёт соседей).
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Додано: Суб 16 жов, 2021 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 16 жов, 2021 13:50
бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.
это самый главный минус нашей народной анархии.
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:01
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:28
Это неправда
Там речь о том, что в доме стоит на входе общедомовой счетчик,а у 100% жильцов стоят счетчики на квартиры.
Разница между общедомовым счетчиком и суммой квартирных - рамкидывается на всех жильцов пропорционально площади квартир.
У нас в ЖК эту разницу раскидывают на те квартиры у кого нет счетчиков
МОПы считаются отдельно
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если разводка горизонтальная, то она горизонтальная у всего дома, и бОльшая часть квартир без надобности ЦО не будет включать, потому и средняя будет невысокой.
С другой стороны, имхо, правильное решение, для тех, кто решил тупо за счёт соседей греться
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:47
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда я говорил о возможности маневра, то я говорил о том, что при ценах за 1 ГКал в 2000 грн и выше (а говорят о поднятии до 3000 грн) цена отопления от электричества равняется 2000 грн днём и 1000 грн ночью за 1 ГКал. При сегодняшних 1.68грн/кВт.
С кондиционером можно снизить эти цифры осенью втрое, а зимой вдвое. (эффективность кондея в мороз падает).
Но все это не имеет смысла, если все равно пришлют 50% от средней. Хоть ты и не грелся от соседей.
Очень много где так считают, как у вас. Не выполняя закон.
Кстати, перекладывать потери и обогрев МОПов на тех, кто без счётчиков, такое же беззаконие.
Додано: Суб 16 жов, 2021 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прошлый отопительный сезон точно действовал. Я выкладывал в свое время текст. Вы, видимо, потребляете тепло в пределах среднего, поэтому не сталкивались. Насчитывают только тем, кто потребляет более чем в два раза меньше среднего.
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