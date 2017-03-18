Vlad442 написав:
Прошлый отопительный сезон точно действовал. Я выкладывал в свое время текст. Вы, видимо, потребляете тепло в пределах среднего, поэтому не сталкивались. Насчитывают только тем, кто потребляет более чем в два раза меньше среднего.
Я первый и последний месяцы сезона вообще не включал отопление, тепло в квартире. И счета не добавляли.
(В самый холодный месяц в прошлую зиму у меня было потрбление 1.1 Гкал, квартира 110кв.м угловая, последний этаж)
Еще раз, разницу между квартирными счетчиками и общедомовым у нас раскидывают на те квартиры где нет счетчиков. (Поставщик - Еврореконструкция)