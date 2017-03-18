|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:03
Vlad442 написав: Xenon написав:
И как давно он действует это закон?
Потому как у нас считают так как я выше описал
Прошлый отопительный сезон точно действовал. Я выкладывал в свое время текст. Вы, видимо, потребляете тепло в пределах среднего, поэтому не сталкивались. Насчитывают только тем, кто потребляет более чем в два раза меньше среднего.
Я первый и последний месяцы сезона вообще не включал отопление, тепло в квартире. И счета не добавляли.
(В самый холодный месяц в прошлую зиму у меня было потрбление 1.1 Гкал, квартира 110кв.м угловая, последний этаж)
Еще раз, разницу между квартирными счетчиками и общедомовым у нас раскидывают на те квартиры где нет счетчиков. (Поставщик - Еврореконструкция)
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3826
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:20
trololo написав: rjkz написав:
то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.
бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.
это самый главный минус нашей народной анархии.
Согласен, но хотел-бы отметить, что Киев некогда занимал 2-е место в Европе по зелени, после Вены. При этом в городе было дохрена работающих и загрязняющих предприятий, но проспект Победы можно было перейти в любом месте как сельскую дорогу.
Я жил в в 9-ти этажке на 100 квартир, в доме было 3 или 4 машины,остальные были безлошадными и ездили на ОТ.
Сейчас наоборот, на месте предприятий концептуальные авнаблоки, но машин с ДВС развелось до хрена.
Это не из цикла, что раньше была трава забористей и спина не болела.
Просто констатация.
То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется. В этом плане аренда в выигрыше в том плане, что можно сколь угодно много раз менять локацию в поиске комфорта. В случае с покупкой и ремонтом, к моменту заселения все может поменяться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12286
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6268 раз.
- Подякували: 3278 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:22
Xenon написав:
Я первый и последний месяцы сезона вообще не включал отопление, тепло в квартире. И счета не добавляли.
+1
по-первой можно кондиционером греть до морозов, а в последний месяц народ обычно окна настежь открывает т.к. очень жарко в квартире, но что поделаешь - бизнес на тепле!
и никто ничего в платежке не присылает.
зы в другом доме, осбб придумало разницу показаний по воде раскидывать на квартиры, типа твое потребление * коэффициент 1,25-1,4, реально раздражает.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2122
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 677 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:30
beee написав:
По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Со скоростью всё понятно.
Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?
Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.
Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.
Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6017
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 15:58
UA написав: beee написав:
По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Со скоростью всё понятно.
Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?
Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.
Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.
Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.
Речь про воздуховод подключен к центральному воздуховоду в доме? Или отдельный для квартиры?
в Ибис 3* экономе воздуховод не создавал никакие звуки. Ваш "Бизнес-Класс" превратился в эконом без воздуховода центрального.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:13
rjkz написав:
То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется.
еще не выехал (отделки нет), и непонятно вообще с этим, т.к. школа в киеве. воздух класный, но рядом и дорога классная, строится много, как проедет камаз какой или бусик - 15 сек надо не дышать если рядом с дорогой
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5328
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2514 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:31
В Киеве грязный воздух и смог?
Интересно, что на этот счет думают жители Запорожья или Мариуполя
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3826
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:40
trololo написав: rjkz написав:
То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется.
еще не выехал (отделки нет), и непонятно вообще с этим, т.к. школа в киеве. воздух класный, но рядом и дорога классная, строится много, как проедет камаз какой или бусик - 15 сек надо не дышать если рядом с дорогой
А как обстановка с отоплением домов?
Я выбрал массив обжитой частной закройки с газом, но в радиусе 150 метров от себя обнаружил трех любителей ТТ котлов.
Один из них явно палит бытовой мусор, в ответ на что его сосед периодически стреляет из ружья в воздух. Его забор исписан надписями с ненормативной лексикой, а на воротах видны следы от ударов тяжелыми предметами.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6017
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1064 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 жов, 2021 16:51
UA
есть коптильщики, но хвала Богу не рядом. на старом масииве газ, так то многие електрикой
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5328
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2514 раз.
- Подякували: 1352 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21557
|3961453
|
П'ят 15 жов, 2021 23:35
UA
|
|703
|352854
|
|
|20
|50064
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|