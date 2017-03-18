Додано: Суб 16 жов, 2021 15:20

trololo написав: rjkz написав: то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.

то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.



бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.



это самый главный минус нашей народной анархии. бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.это самый главный минус нашей народной анархии.

Согласен, но хотел-бы отметить, что Киев некогда занимал 2-е место в Европе по зелени, после Вены. При этом в городе было дохрена работающих и загрязняющих предприятий, но проспект Победы можно было перейти в любом месте как сельскую дорогу.Я жил в в 9-ти этажке на 100 квартир, в доме было 3 или 4 машины,остальные были безлошадными и ездили на ОТ.Сейчас наоборот, на месте предприятий концептуальные авнаблоки, но машин с ДВС развелось до хрена.Это не из цикла, что раньше была трава забористей и спина не болела.Просто констатация.То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется. В этом плане аренда в выигрыше в том плане, что можно сколь угодно много раз менять локацию в поиске комфорта. В случае с покупкой и ремонтом, к моменту заселения все может поменяться.