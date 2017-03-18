RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8730873187328733>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 105
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
13
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
12%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:03

  Vlad442 написав:
  Xenon написав:И как давно он действует это закон?
Потому как у нас считают так как я выше описал

Прошлый отопительный сезон точно действовал. Я выкладывал в свое время текст. Вы, видимо, потребляете тепло в пределах среднего, поэтому не сталкивались. Насчитывают только тем, кто потребляет более чем в два раза меньше среднего.

Я первый и последний месяцы сезона вообще не включал отопление, тепло в квартире. И счета не добавляли.
(В самый холодный месяц в прошлую зиму у меня было потрбление 1.1 Гкал, квартира 110кв.м угловая, последний этаж)

Еще раз, разницу между квартирными счетчиками и общедомовым у нас раскидывают на те квартиры где нет счетчиков. (Поставщик - Еврореконструкция)
Xenon
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 25.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:20

  trololo написав:
  rjkz написав:то-ли зашкаливающее и постоянно растущее количество евроведер и американских битков, то-ли и то и другое.


бесконтрольное сжигание мусора на производствах и в частном секторе, бесконтрольный автохлам на дорогах, пробки, поджоги свалок и просто сухой травы.

это самый главный минус нашей народной анархии.


Согласен, но хотел-бы отметить, что Киев некогда занимал 2-е место в Европе по зелени, после Вены. При этом в городе было дохрена работающих и загрязняющих предприятий, но проспект Победы можно было перейти в любом месте как сельскую дорогу.
Я жил в в 9-ти этажке на 100 квартир, в доме было 3 или 4 машины,остальные были безлошадными и ездили на ОТ.
Сейчас наоборот, на месте предприятий концептуальные авнаблоки, но машин с ДВС развелось до хрена.
Это не из цикла, что раньше была трава забористей и спина не болела.
Просто констатация.
То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется. В этом плане аренда в выигрыше в том плане, что можно сколь угодно много раз менять локацию в поиске комфорта. В случае с покупкой и ремонтом, к моменту заселения все может поменяться.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12289
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6268 раз.
Подякували: 3278 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Я первый и последний месяцы сезона вообще не включал отопление, тепло в квартире. И счета не добавляли.


+1
по-первой можно кондиционером греть до морозов, а в последний месяц народ обычно окна настежь открывает т.к. очень жарко в квартире, но что поделаешь - бизнес на тепле!
и никто ничего в платежке не присылает.

зы в другом доме, осбб придумало разницу показаний по воде раскидывать на квартиры, типа твое потребление * коэффициент 1,25-1,4, реально раздражает.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 13.07.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:30

  beee написав:По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе

Со скоростью всё понятно.
Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?
Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.
Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.
Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.
UA
 
Повідомлень: 6017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:13

  rjkz написав:То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется.


еще не выехал (отделки нет), и непонятно вообще с этим, т.к. школа в киеве. воздух класный, но рядом и дорога классная, строится много, как проедет камаз какой или бусик - 15 сек надо не дышать если рядом с дорогой
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5328
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2514 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:31

В Киеве грязный воздух и смог?
Интересно, что на этот счет думают жители Запорожья или Мариуполя
Xenon
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 25.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:40

  trololo написав:
  rjkz написав:То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется.


еще не выехал (отделки нет), и непонятно вообще с этим, т.к. школа в киеве. воздух класный, но рядом и дорога классная, строится много, как проедет камаз какой или бусик - 15 сек надо не дышать если рядом с дорогой

А как обстановка с отоплением домов?
Я выбрал массив обжитой частной закройки с газом, но в радиусе 150 метров от себя обнаружил трех любителей ТТ котлов.
Один из них явно палит бытовой мусор, в ответ на что его сосед периодически стреляет из ружья в воздух. Его забор исписан надписями с ненормативной лексикой, а на воротах видны следы от ударов тяжелыми предметами.
UA
 
Повідомлень: 6017
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:51

UA
есть коптильщики, но хвала Богу не рядом. на старом масииве газ, так то многие електрикой
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5328
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2514 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 16:58

  UA написав:
  trololo написав:
  rjkz написав:То что Вы выехали из этого смога, это очень правильное решение, надеюсь туда он не доберется.


еще не выехал (отделки нет), и непонятно вообще с этим, т.к. школа в киеве. воздух класный, но рядом и дорога классная, строится много, как проедет камаз какой или бусик - 15 сек надо не дышать если рядом с дорогой

А как обстановка с отоплением домов?
Я выбрал массив обжитой частной закройки с газом, но в радиусе 150 метров от себя обнаружил трех любителей ТТ котлов.
Один из них явно палит бытовой мусор, в ответ на что его сосед периодически стреляет из ружья в воздух. Его забор исписан надписями с ненормативной лексикой, а на воротах видны следы от ударов тяжелыми предметами.


Вот почему и пишу, что аренда лучше.
Знакомый когда-то продал квартиру в Киеве (БПС) и только достроенный новострой в Буче, гараж и машину и купил дом в Ирпене, сделал какой-никакой ремонт.
Некоторое время все было ничего - шашлычок во дворе, огородик, качели детям.
Потом сосед во дворе начал зарабатывать чем-то связанным с рихтовкой металлопроката, сваркой и покраской из компрессора. Болгарки, кувалда, сварка, шум копрессора, вонь от растворителя.
С такой аренды съехать - дело одного месяца. А продать дом в Ирпене (не новодел) - та еще задача
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12289
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6268 раз.
Подякували: 3278 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Эйрмаксу без валидола с 10.00 до 10.30 не смотреть.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12289
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6268 раз.
Подякували: 3278 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 8730873187328733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2154, 2155, 2156
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21557 3961513
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 23:35
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 352867
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2354)
16.10.2021 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.