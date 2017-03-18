"обжитая частная застройка" в Киеве это старые дома и крайне неоднородный контингент, отсюда и проблемы
на сегодня даже и не знаю кто в адеквате купит участок под застройку(дом под снос) в пятне старой застройки в Киеве, если это не фасадный участок на "городскую" улицу
начиная с дорог и заканчивая контингентом полный ахтунг
современные ТТ котлы не любят даже дрова хвойных пород не говоря уже о сжигании мусора, но в старом ЧС полно кулибиных которые из бочки делают "котел" и жгут там все что угодно
опять же за забором вдруг может вырасти 4х этажный "кооператив" с кавалирками для мух)