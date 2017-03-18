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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8730873187328733

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 105
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
13
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
12%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:13

  trololo написав:есть коптильщики, но хвала Богу не рядом. на старом масииве газ, так то многие електрикой

"обжитая частная застройка" в Киеве это старые дома и крайне неоднородный контингент, отсюда и проблемы
на сегодня даже и не знаю кто в адеквате купит участок под застройку(дом под снос) в пятне старой застройки в Киеве, если это не фасадный участок на "городскую" улицу
начиная с дорог и заканчивая контингентом полный ахтунг
современные ТТ котлы не любят даже дрова хвойных пород не говоря уже о сжигании мусора, но в старом ЧС полно винтажных печей, груб и кулибиных которые из бочки делают "котел" и жгут там все что угодно
опять же за забором вдруг может вырасти 4х этажный "кооператив" с кавалирками для мух)
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:30

  UA написав:
  beee написав:По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе

Со скоростью всё понятно.
Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?
Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.
Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.
Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.


Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство :D . Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал.
Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату.
Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесоса
Шумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д.
и шумят места выхода воздуха - т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.

Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль

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beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я периодически заморачиваюсь с идеей строительства дома в черте Киева для дальнейшей продажи. В основном смотрю соломенку - батыеву гору и прочие клоаки. обычно, пару домов нормальных и обязательно конченные бомжатни с алкашами где-то рядом. Не вариант, конечно
beee
 
Повідомлень: 190
З нами з: 26.11.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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