Додано: Суб 16 жов, 2021 19:30

UA написав: beee написав: По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.

Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅

ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе

Со скоростью всё понятно.

Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?

Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.

Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.

Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже. Со скоростью всё понятно.Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой?Имею ввиду уровень шума в воздуховодах.Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума.Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.

Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство. Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал.Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату.Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесосаШумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д.- т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль