Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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trololo написав:есть коптильщики, но хвала Богу не рядом. на старом масииве газ, так то многие електрикой
"обжитая частная застройка" в Киеве это старые дома и крайне неоднородный контингент, отсюда и проблемы на сегодня даже и не знаю кто в адеквате купит участок под застройку(дом под снос) в пятне старой застройки в Киеве, если это не фасадный участок на "городскую" улицу начиная с дорог и заканчивая контингентом полный ахтунг современные ТТ котлы не любят даже дрова хвойных пород не говоря уже о сжигании мусора, но в старом ЧС полно винтажных печей, груб и кулибиных которые из бочки делают "котел" и жгут там все что угодно опять же за забором вдруг может вырасти 4х этажный "кооператив" с кавалирками для мух)
beee написав:По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем. Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅 ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Со скоростью всё понятно. Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой? Имею ввиду уровень шума в воздуховодах. Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума. Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.
Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство . Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал. Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату. Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесоса Шумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д. и шумят места выхода воздуха - т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.
Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
я периодически заморачиваюсь с идеей строительства дома в черте Киева для дальнейшей продажи. В основном смотрю соломенку - батыеву гору и прочие клоаки. обычно, пару домов нормальных и обязательно конченные бомжатни с алкашами где-то рядом. Не вариант, конечно
beee написав:По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем. Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅 ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Со скоростью всё понятно. Компактная ПВУ на 600 кубов разве бывает тихой? Имею ввиду уровень шума в воздуховодах. Главное преимущество маломощных Лоснеев (на 100 -150 кубов ) как раз в низком уровне шума. Вентс с близкими параметрами стоит ещё дороже.
Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство . Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал. Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату. Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесоса Шумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д. и шумят места выхода воздуха - т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.
Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
Мои ремонтные бюджеты отличаются от ваших наверное в разы. Отсюда совсем иная концепция. Ставлю трехскоростные канальные Солер Палау с диапазоном рабочих температур плюс60-минус40 на лоджии или балконе + канальный шумоглушитель 120 см. На выходе слышен только поток воздуха. Солеры, с подключенными шумоизолироваными воздуховодами дают 22-24дБ т.е. главная причина по которой люди не хотят пользоваться дорогостоящими ПВУ - шум от них убирается полностью. Блок рекуператора без моторов можно и в помещении размещать.
beee написав:я периодически заморачиваюсь с идеей строительства дома в черте Киева для дальнейшей продажи. В основном смотрю соломенку - батыеву гору и прочие клоаки. обычно, пару домов нормальных и обязательно конченные бомжатни с алкашами где-то рядом. Не вариант, конечно
Когда расчищал свой первый участок (Киев) случилась такая сцена. Вслед за подъезжающим с очередной ходкой 30 тонником прилетает копейка с цыганами на борту. Залетают цыгане на участок - Продай метал (при сносе дома всегда тонна- две металолома насобирается. Пока я словесно пытаюсь выгнать цыган с участка и глазами ищу на земле подходящую для пиzдюлей трубу или арматуры, тракторист разворачивает трактор в сторону цыганской копейки и с каменным лицом начинает переть ковшом. Те на ходу запрыгивая в машину сбежали. Тракторист сказал что по по иному они не понимают. Киев город контрастов.
beee написав:Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
70 кубов для двух человек в 1к или небольшой 2к создадут однократный воздухообмен. т.е. необходимый санитарный минимум.
Мне интересно, какой процент покупателей жилья в Киеве, готовы заплатить реальные деньги за наличие ПВУ в квартире? Айтишники больше на цвет и фактуру ДСП в их любимом стиле минимализм ведутся.
beee написав:я периодически заморачиваюсь с идеей строительства дома в черте Киева для дальнейшей продажи. В основном смотрю соломенку - батыеву гору и прочие клоаки. обычно, пару домов нормальных и обязательно конченные бомжатни с алкашами где-то рядом. Не вариант, конечно
Тетя оставила спадщину часть дома на Отрадном, сегодня вывезли 18 кубов мусора и думаю ещё столько же есть.
beee написав:Там где мы поставили ПВУ и моя жена, окна не открывает совсем. Я не понимаю как можно открывать их в центре города. Это с людьми играет злую шутку. Теперь ты сразу ощущаешь затхлый воздух в любой квартире, где вентиляции нет. Не ставьте, мой вам совет. Принюхались, жили как-то? И нормально. Окно открыли, закрыли и нет проблем 😅
повезло вам с женой. моя даже робот пылесос ненавидит, я его включаю, только когда ее нет дома потому уверен - все равно будет открывать, это психологическая проблема, а не затхлый воздух. зимой напрягает. летом не дает включить кондер. потому решил проблему кардинально теплоинерционный и хорошо утепленный домик в лесу. там пусть открывает
Сосед недавно выдал. Говорит нафиг вы заморачивайтесь с ремонтом. Странные вы. Мы, говорит, вместо плинтуса взяли стальной уголок с металлобазы, приварили и все дела 😅. А вы носитесь с дизайном скрытым плинтусом. Люди разные
Ооо, в полку адептов плинтуса скрытого монтажа прибыло! Красота и функциональность пробивают себе дорогу в квартиры киевлян.
beee написав: По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем. Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅 ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Расскажите что это за коробки из которых все эти трубопроводы выходят?