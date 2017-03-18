beee написав:

Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство. Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал.Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату.Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесосаШумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д.- т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль