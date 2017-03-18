Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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beee написав:Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство . Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал. Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату. Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесоса Шумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д. и шумят места выхода воздуха - т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.
Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
Блин, где же Вы были год назад? Именно на этапе проектирования я и обломался. Месяц из-за этого потерял и в итоге от идеи ПВВ отказался.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 жов, 2021 21:29, всього редагувалось 1 раз.
beee написав: По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем. Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅 ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе
Расскажите что это за коробки из которых все эти трубопроводы выходят?
Обычные вент-коллекторы. Прямо как в сантехнике. можно тройниками, а можно коллекторами. Возможно, и хорошо, что меня год назад не было. Я слышал поговорку однажды: не знала баба клопоту, купила цуценя вроде. оно вам может и не нужно вовсе
Востаннє редагувалось beee в Суб 16 жов, 2021 21:31, всього редагувалось 1 раз.
beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
beee написав:Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
70 кубов для двух человек в 1к или небольшой 2к создадут однократный воздухообмен. т.е. необходимый санитарный минимум.
Мне интересно, какой процент покупателей жилья в Киеве, готовы заплатить реальные деньги за наличие ПВУ в квартире? Айтишники больше на цвет и фактуру ДСП в их любимом стиле минимализм ведутся.
Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз
beee написав:Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль
70 кубов для двух человек в 1к или небольшой 2к создадут однократный воздухообмен. т.е. необходимый санитарный минимум.
Мне интересно, какой процент покупателей жилья в Киеве, готовы заплатить реальные деньги за наличие ПВУ в квартире? Айтишники больше на цвет и фактуру ДСП в их любимом стиле минимализм ведутся.
Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз
Почему? Ставят и с потолками 2,5 По периметру комнаты короб из гипсокартона, внутри короба вентканал. В 1к с балконом из комнаты всё оборудование на балконе, а в комнате только две вентрешетки по бокам от окна.
airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
Faceless написав:Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз
Почему? Ставят и с потолками 2,5 По периметру комнаты короб из гипсокартона, внутри короба вентканал. В 1к с балконом из комнаты всё оборудование на балконе, а в комнате только две вентрешетки по бокам от окна.