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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 105
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
10%
10
5. 1301 - 1400
12%
13
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
12%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:28

  beee написав:Установка не бывает тихой. Поэтому проектирование вентиляции именно в квартире - это без малого - искусство :D . Распихать ПВУ и коллекторы так, чтобы они не шумели, не украли потолок да ещё и были обслуживаемыми, а ещё недалеко от корневых воздуховодов. С этим не справились проектанты. Я сам всё проектировал.
Сами воздуховоды проблемы не составляют - если это оцинковка, их легко обесшумить плюс они зашиты гипсом, куда ещё пихают вату.
Гибкие воздуховоды - шумят ещё меньше, потому что они гибкие и стенки у них с прослойкой воздуха как трубка пылесоса
Шумят только: установка, которую нужно разместить в нежилое помещение. Я размещаю или в ванную или в прачечную и т.д.
и шумят места выхода воздуха - т.е. сами решётки или диффузоры. Для этого и применяют пленумы, которые гасят скорость потока без уменьшения продуктивности в м3.

Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль

Блин, где же Вы были год назад? Именно на этапе проектирования я и обломался. Месяц из-за этого потерял и в итоге от идеи ПВВ отказался.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 жов, 2021 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

устал от ремонтов, в Медовом зашел в квартиру а эмоций никаких, только и мыслей о том что опять со строителями общаться( а впереди ремонт в Ораже(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:29

  airmax78 написав:
  beee написав:
По поводу шума. Первую установку в квартире, как ненормальные шумоизолировали где только можно. В итоге, шума не было от слова совсем.
Не заморачивайтесь. Этих установок мы ставим достаточно. Оперировать нужно скоростью потока, а не мифическими ой какая здоровая бандура- шумит. Для этого и используются пленумы, гасящие скорость, гибкие воздуховоды и прочее. Лень писать просто одно и то же везде. Оно вам не нужно. Лучше открывайте окна - там тихо и спокойно. В лесу. 😅
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400. Лоссней, сначала разберите, посмотрите на гов..яный рекуператор, потом ставьте. На 1-2к сойдёт в принципе

Расскажите что это за коробки из которых все эти трубопроводы выходят?


Обычные вент-коллекторы. Прямо как в сантехнике. можно тройниками, а можно коллекторами.
Возможно, и хорошо, что меня год назад не было. Я слышал поговорку однажды: не знала баба клопоту, купила цуценя вроде. :lol:
оно вам может и не нужно вовсе

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Востаннє редагувалось beee в Суб 16 жов, 2021 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:31

beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал.
Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  beee написав:Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль

70 кубов для двух человек в 1к или небольшой 2к создадут однократный воздухообмен. т.е. необходимый санитарный минимум.

Мне интересно, какой процент покупателей жилья в Киеве, готовы заплатить реальные деньги за наличие ПВУ в квартире?
Айтишники больше на цвет и фактуру ДСП в их любимом стиле минимализм ведутся.
Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 21:56

  Унуноктий написав:устал от ремонтов, в Медовом зашел в квартиру а эмоций никаких, только и мыслей о том что опять со строителями общаться( а впереди ремонт в Ораже(

Тех кто считает лордизм "пассивным доходом" хочется с собой пару дней потаскать чтобы прочувствовали будни лендлорда.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:02

  beee написав:Возможно, и хорошо, что меня год назад не было. Я слышал поговорку однажды: не знала баба клопоту, купила цуценя вроде. :lol:


купила порося
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:07

  Faceless написав:
UA написав:
  beee написав:Заморачиваться с установкой 100-150 кубов какой смысл. Любая установка выдаёт меньше, учитывая коеф. потери. из 100 м3 останется 70 и то, не факт, что она продавит воздуховод - его сопротивление (считается очень просто). 70 м3 это вообще норма только вытяжки ванной. А комната, а гостинная. Что это за воздухообмен такой - никакой. Ноль

70 кубов для двух человек в 1к или небольшой 2к создадут однократный воздухообмен. т.е. необходимый санитарный минимум.

Мне интересно, какой процент покупателей жилья в Киеве, готовы заплатить реальные деньги за наличие ПВУ в квартире?
Айтишники больше на цвет и фактуру ДСП в их любимом стиле минимализм ведутся.
Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз

Почему?
Ставят и с потолками 2,5
По периметру комнаты короб из гипсокартона, внутри короба вентканал.
В 1к с балконом из комнаты всё оборудование на балконе, а в комнате только две вентрешетки по бокам от окна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:32

  airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал.
Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.

Ничего страшного Максим, к примерно к 7-8 ремонту вы будете вполне себе подготовленным заказчиком.
Рассмотрите вариант. Как раз к пенсии закончите ремонт.
https://sky-river2.com.ua/?gclid=EAIaIQ ... gKh1fD_BwE
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:Как я понимаю, в подавляющем большинстве киевских квартир ПВВ не поставить, иначе потолок будет ниже 2.5. Это опция для бизнес-класса и частных домов не уровня колхоз

Почему?
Ставят и с потолками 2,5
По периметру комнаты короб из гипсокартона, внутри короба вентканал.
В 1к с балконом из комнаты всё оборудование на балконе, а в комнате только две вентрешетки по бокам от окна.

Думаю, выглядеть это будет весьма стремно
Faceless
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