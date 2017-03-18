Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
Поофтоплю и я. Что то не зашли мне современные дайкины. В режиме обогрева очень шумные наружные блоки. Придется думаю мерять децибеллы и сравнивать с заявленным производителем уровнем. Но если это норма, то тогда большое разочарование. За такие то деньги