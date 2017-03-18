Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
Поофтоплю и я. Что то не зашли мне современные дайкины. В режиме обогрева очень шумные наружные блоки. Придется думаю мерять децибеллы и сравнивать с заявленным производителем уровнем. Но если это норма, то тогда большое разочарование. За такие то деньги
airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал. Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.
adeges написав:Поофтоплю и я. Что то не зашли мне современные дайкины. В режиме обогрева очень шумные наружные блоки. Придется думаю мерять децибеллы и сравнивать с заявленным производителем уровнем. Но если это норма, то тогда большое разочарование. За такие то деньги
Где наружный блок сделан? Чехия завод в Брно или Турция?
Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше. Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий. Вмурованные смесители, душевые гарнитуры. Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом. Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к. Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год