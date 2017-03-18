RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8732873387348735

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 106
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
12%
13
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:47

  UA написав:
  airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал.
Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.

Ничего страшного Максим, к примерно к 7-8 ремонту вы будете вполне себе подготовленным заказчиком.
Рассмотрите вариант. Как раз к пенсии закончите ремонт.
https://sky-river2.com.ua/?gclid=EAIaIQ ... gKh1fD_BwE

А че за дискриминация, почему со скрытных плинтусов bee никто не поприкалывался?
airmax78
 
Повідомлень: 39758
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:51

Поофтоплю и я. Что то не зашли мне современные дайкины. В режиме обогрева очень шумные наружные блоки. Придется думаю мерять децибеллы и сравнивать с заявленным производителем уровнем. Но если это норма, то тогда большое разочарование. За такие то деньги
adeges
 
Повідомлень: 3776
З нами з: 14.03.06
Подякував: 273 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:00

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:beee мне никто ничего подобного даже и не предлагал.
Нужно оно мне было. Это была идея фикс, которую я пытался реализовать уже в третьей квартире. И каждый раз что-то мешало. В этот раз - не нашел вменяемых проектировщиков.

Ничего страшного Максим, к примерно к 7-8 ремонту вы будете вполне себе подготовленным заказчиком.
Рассмотрите вариант. Как раз к пенсии закончите ремонт.
https://sky-river2.com.ua/?gclid=EAIaIQ ... gKh1fD_BwE

А че за дискриминация, почему со скрытных плинтусов bee никто не поприкалывался?

Попробую объяснить.
Представьте человека в зимней шапке и дубленке, но без штанов и трусов.
Примерно так же воспринимается плинтус скрытого монтажа в квартире без ПВВ.
UA
 
Повідомлень: 6025
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:01

  UA написав:
  airmax78 написав:А че за дискриминация, почему со скрытных плинтусов bee никто не поприкалывался?

Попробую объяснить.
Представьте человека в зимней шапке и дубленке, но без штанов и трусов.
Примерно так же воспринимается плинтус скрытого монтажа в квартире без ПВВ.

Какой гон... Долго думали?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 16 жов, 2021 23:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39758
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:02

  adeges написав:Поофтоплю и я. Что то не зашли мне современные дайкины. В режиме обогрева очень шумные наружные блоки. Придется думаю мерять децибеллы и сравнивать с заявленным производителем уровнем. Но если это норма, то тогда большое разочарование. За такие то деньги

Где наружный блок сделан?
Чехия завод в Брно или Турция?
UA
 
Повідомлень: 6025
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А ч лошара в Крюковщине даже рекуператор за 200 баксов не поставил(

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21615
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 23:32

  Унуноктий написав:А ч лошара в Крюковщине даже рекуператор за 200 баксов не поставил(

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk

Рекуператор - это самообман.
airmax78
 
Повідомлень: 39758
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше.
Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий.
Вмурованные смесители, душевые гарнитуры.
Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом.
Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к.
Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год
beee
 
Повідомлень: 193
З нами з: 26.11.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8732873387348735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2155, 2156, 2157
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21560 3962000
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 20:21
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 69, 70, 71
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
703 352883
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 13:53
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50073
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.