airmax78 написав:
Вас ждут трудности. Заодно проверите, какие у Вас там профессионалы. Но с дверями скрытого монтажа любой другой плинтус смотрится колхозно. Особенно в узлах примыкания плинтуса к дверной коробке.
Двери и плинтуса скрытого монтажа это гипсокартонные технологии.
Когда это пытаются втулить в оштукатуренные стены, не упускаю возможности зайти поржать (95% случаев) или посмотреть на героев ремонтников(5% случаев) фанатично выводящих поверхность оштукатуренной стены до состояния гипсокартона.
ПС Эпоха трехуровневых гипсокартонных потолков сменилась эпохой кривых дверных проемов с дверями скрытого монтажа.