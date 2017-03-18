Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше. Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий. Вмурованные смесители, душевые гарнитуры. Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом. Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к. Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год
В ремонт влупили 300к$ или продают что то с себестоимостью бетон+ремонт за 300+100=400к$ ? И что это за объект? По цене метра он таким образом догоняет бизнес-класс из мечты Рикза на берегу Атлантики?
beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше. Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий. Вмурованные смесители, душевые гарнитуры. Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом. Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к. Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год
В ремонт влупили 300к$ или продают что то с себестоимостью бетон+ремонт за 300+100=400к$ ? И что это за объект? По цене метра он таким образом догоняет бизнес-класс из мечты Рикза на берегу Атлантики?
Немеренно квартир. Немеренно в лохе ставите 2к от 300 до 400 к В ремонт на мой взгляд вкладывают 70к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 230 + 70, а продают от 350. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде. https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnye
Востаннє редагувалось beee в Нед 17 жов, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Немеренно квартир. Немеренно в лохе ставите 2к от 300 до 400 к В ремонт на мой взгляд вкладывают 50к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 200 + 50, а продают от 330. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде. https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnye
Бюджет 50 куе за модный ремонт в 100 метровой квартире вряд ли рален. Разве что кидать исполнителей работ и черновые делать абы как. Маяки оставлять в штукатурке. Трубы из паяного пропилена в стяжке и т.д. Вытяжка 1200 кубов подключена воздуховодом 6 на 10 см с кучей поворотов.... Я такое видел. Потом эта квартира участвовала в дизайнерском конкурсе
beee написав:Немеренно квартир. Немеренно в лохе ставите 2к от 300 до 400 к В ремонт на мой взгляд вкладывают 50к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 200 + 50, а продают от 330. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде. https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnye
Бюджет 50 куе за модный ремонт в 100 метровой квартире вряд ли рален. Разве что кидать исполнителей работ и черновые делать абы как. Маяки оставлять в штукатурке. Трубы из паяного пропилена в стяжке и т.д. Вытяжка 1200 кубов подключена воздуховодом 6 на 10 см с кучей поворотов.... Я такое видел. Потом эта квартира участвовала в дизайнерском конкурсе
я пересмотрел сметы. да 50 к мало. 70 хватит точно
beee Ремонт конечно впечатляет размахом Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит. Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?
барабашов написав:beee Ремонт конечно впечатляет размахом Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит. Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?
Современная молодежь панически боится ремонтов и готова за свои страхи щедро платить родительскими деньгами.
beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше. Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий.
Вас ждут трудности. Заодно проверите, какие у Вас там профессионалы. Но с дверями скрытого монтажа любой другой плинтус смотрится колхозно. Особенно в узлах примыкания плинтуса к дверной коробке.
Двери и плинтуса скрытого монтажа это гипсокартонные технологии. Когда это пытаются втулить в оштукатуренные стены, не упускаю возможности зайти поржать (95% случаев) или посмотреть на героев ремонтников(5% случаев) фанатично выводящих поверхность оштукатуренной стены до состояния гипсокартона.
Кто вам такую ерунду сказал? Возни с ними много, но отлично все делается с оштукатуренными стенами. Правда мастер должен быть с руками не из ж0пы и с головой. Самостоятельные поиски такого мастера у меня закончились фейлом и потерей 14К грн.
барабашов написав:beee Ремонт конечно впечатляет размахом Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит. Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?
Современная молодежь панически боится ремонтов и готова за свои страхи щедро платить родительскими деньгами.
У нас много предков у которых 400куе на квартирку отпрыску в тумбочке завалялось???
барабашов вы здесь чему то удивляетесь? Да много, в Киеве у каждого студента есть 100куе наследства. Мне одна взрослая мамзель выдала что молодежь сейчас без напряга зарабатывает 1-2куе. А сама будучи шефповаром с трудом 15к грн загребает, короче кто во что верит, кто в Мухаммеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 жов, 2021 11:36, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:beee Ремонт конечно впечатляет размахом Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит. Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?
Фиг знает. Я в этот сегмент не рисковал ещё входить. Но мажоры покупают. Я ж продал свою квартиру 80м2 за 260. За 2 недели. Ушатанную (я то знаю). Ещё до подорожания. Тоже не верил. Приехал мажор с мамой. Мама купила сыночку. Заодно и Х5 М. Китайцы смотрят. Израильтяне. Скупают по 5 квартир. По поводу заграницу. Мой заказчик программист переехал из сша в Германию. В сша у него дом. В Германии квартиру покупать не будет. Стоимость 1млн. Налогов 250 тыс. И если продавать раньше чем через 10 лет налог на разницу 40%. Говорит 80% населения на съёме живёт. А по поводу взлёта цен сейчас, так премиум по 375 куе только и берут потому что у такого класса деньги были и есть. Ну да, придётся на 50к больше вывалить неприятно. А вот в моём сегменте когда квартира стоила 130 а сейчас 165, для людей критично. Продаж нет.