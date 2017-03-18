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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8734873587368737>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:13

  beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше.
Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий.
Вмурованные смесители, душевые гарнитуры.
Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом.
Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к.
Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год

В ремонт влупили 300к$ или продают что то с себестоимостью бетон+ремонт за 300+100=400к$ ?
И что это за объект? По цене метра он таким образом догоняет бизнес-класс из мечты Рикза на берегу Атлантики?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:24

  барабашов написав:
  beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше.
Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий.
Вмурованные смесители, душевые гарнитуры.
Врезные магнитные шины по 2к за метр, столешницы и столы уже не из акрила или кварца, а керамогранита. Кухонные фасады со стеклом.
Всё меняется. И в такой ремонт можно влупить 100к.
Кстати видел такие варианты на продажу с ремонтом по 300к$. Прикрутили сотку сверху и продают год

В ремонт влупили 300к$ или продают что то с себестоимостью бетон+ремонт за 300+100=400к$ ?
И что это за объект? По цене метра он таким образом догоняет бизнес-класс из мечты Рикза на берегу Атлантики?

Немеренно квартир. Немеренно
в лохе ставите 2к от 300 до 400 к
В ремонт на мой взгляд вкладывают 70к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 230 + 70, а продают от 350. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде.
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnyeЗображення
Востаннє редагувалось beee в Нед 17 жов, 2021 09:38, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:33

  beee написав:Немеренно квартир. Немеренно
в лохе ставите 2к от 300 до 400 к
В ремонт на мой взгляд вкладывают 50к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 200 + 50, а продают от 330. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде.
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnyeЗображення

Бюджет 50 куе за модный ремонт в 100 метровой квартире вряд ли рален.
Разве что кидать исполнителей работ и черновые делать абы как.
Маяки оставлять в штукатурке. Трубы из паяного пропилена в стяжке и т.д.
Вытяжка 1200 кубов подключена воздуховодом 6 на 10 см с кучей поворотов....
Я такое видел. Потом эта квартира участвовала в дизайнерском конкурсе :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:40

  UA написав:
  beee написав:Немеренно квартир. Немеренно
в лохе ставите 2к от 300 до 400 к
В ремонт на мой взгляд вкладывают 50к, а позиционируют как 100к. квартиру берут за 200 + 50, а продают от 330. По крайней мере я такое сделаю. мебель закос под италию - все дизайнеры знаю где брать и так далее. самое дорогое будут плиты керамогранита 2,8 метра, а они щас в тренде.
https://www.olx.ua/d/nedvizhimost/kvart ... hkomnatnyeЗображення

Бюджет 50 куе за модный ремонт в 100 метровой квартире вряд ли рален.
Разве что кидать исполнителей работ и черновые делать абы как.
Маяки оставлять в штукатурке. Трубы из паяного пропилена в стяжке и т.д.
Вытяжка 1200 кубов подключена воздуховодом 6 на 10 см с кучей поворотов....
Я такое видел. Потом эта квартира участвовала в дизайнерском конкурсе :mrgreen:

я пересмотрел сметы. да 50 к мало. 70 хватит точно
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:59

beee
Ремонт конечно впечатляет размахом
Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.
Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:03

  барабашов написав:beee
Ремонт конечно впечатляет размахом
Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.
Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?

Современная молодежь панически боится ремонтов и готова за свои страхи щедро платить родительскими деньгами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:16

  UA написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Скрытые плинтусы уже рисуют все дизайнеры Киева, Харькова. Никогда их не ставил раньше.
Двери скрытого монтажа сейчас я так понимаю обыденность. А раз двери скрытые, то плинтус- алюминиевый профиль вырезанный в стену. Геморрой редкий.

Вас ждут трудности. Заодно проверите, какие у Вас там профессионалы. Но с дверями скрытого монтажа любой другой плинтус смотрится колхозно. Особенно в узлах примыкания плинтуса к дверной коробке.

Двери и плинтуса скрытого монтажа это гипсокартонные технологии.
Когда это пытаются втулить в оштукатуренные стены, не упускаю возможности зайти поржать (95% случаев) или посмотреть на героев ремонтников(5% случаев) фанатично выводящих поверхность оштукатуренной стены до состояния гипсокартона.

Кто вам такую ерунду сказал? Возни с ними много, но отлично все делается с оштукатуренными стенами. Правда мастер должен быть с руками не из ж0пы и с головой. Самостоятельные поиски такого мастера у меня закончились фейлом и потерей 14К грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:26

  UA написав:
  барабашов написав:beee
Ремонт конечно впечатляет размахом
Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.
Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?

Современная молодежь панически боится ремонтов и готова за свои страхи щедро платить родительскими деньгами.

У нас много предков у которых 400куе на квартирку отпрыску в тумбочке завалялось???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:33

барабашов вы здесь чему то удивляетесь? Да много, в Киеве у каждого студента есть 100куе наследства. Мне одна взрослая мамзель выдала что молодежь сейчас без напряга зарабатывает 1-2куе. А сама будучи шефповаром с трудом 15к грн загребает, короче кто во что верит, кто в Мухаммеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 жов, 2021 11:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:34

  барабашов написав:beee
Ремонт конечно впечатляет размахом
Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.
Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?

Фиг знает. Я в этот сегмент не рисковал ещё входить. Но мажоры покупают. Я ж продал свою квартиру 80м2 за 260. За 2 недели. Ушатанную (я то знаю). Ещё до подорожания. Тоже не верил. Приехал мажор с мамой. Мама купила сыночку. Заодно и Х5 М.
Китайцы смотрят. Израильтяне. Скупают по 5 квартир.
По поводу заграницу. Мой заказчик программист переехал из сша в Германию. В сша у него дом. В Германии квартиру покупать не будет. Стоимость 1млн. Налогов 250 тыс. И если продавать раньше чем через 10 лет налог на разницу 40%. Говорит 80% населения на съёме живёт.
А по поводу взлёта цен сейчас, так премиум по 375 куе только и берут потому что у такого класса деньги были и есть. Ну да, придётся на 50к больше вывалить неприятно.
А вот в моём сегменте когда квартира стоила 130 а сейчас 165, для людей критично. Продаж нет.
beee
 
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