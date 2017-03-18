Додано: Нед 17 жов, 2021 11:34

барабашов написав: beee

Ремонт конечно впечатляет размахом

Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.

Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"? Ремонт конечно впечатляет размахомНе каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?

Фиг знает. Я в этот сегмент не рисковал ещё входить. Но мажоры покупают. Я ж продал свою квартиру 80м2 за 260. За 2 недели. Ушатанную (я то знаю). Ещё до подорожания. Тоже не верил. Приехал мажор с мамой. Мама купила сыночку. Заодно и Х5 М.Китайцы смотрят. Израильтяне. Скупают по 5 квартир.По поводу заграницу. Мой заказчик программист переехал из сша в Германию. В сша у него дом. В Германии квартиру покупать не будет. Стоимость 1млн. Налогов 250 тыс. И если продавать раньше чем через 10 лет налог на разницу 40%. Говорит 80% населения на съёме живёт.А по поводу взлёта цен сейчас, так премиум по 375 куе только и берут потому что у такого класса деньги были и есть. Ну да, придётся на 50к больше вывалить неприятно.А вот в моём сегменте когда квартира стоила 130 а сейчас 165, для людей критично. Продаж нет.