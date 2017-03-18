Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:05
Не в контрасте дело.
Я говорил с ОП гринвиль. Они в частной беседе говорят, что скупают много иностранцы. Те самые, счастливые заокеанские 😅.
Почему? Потому что дурной навар. Я покупая по переуступке покупаю за 100, а в договоре инвестирования человек покупал за 50. Неxepoвый такой наварчик за 3 года вообще полного безделья. В какой стране ещё такое есть?
В стране, где банковская система мертва. А на её месте бетонометры.
Вы предлагаете увеличить налоги в кармане тех, кто скупает за них же недвигу пачками. Кстати у меня слуга херов покупал тоже
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Со слугами - это просто классика жанра. И ведь местные е6анько, которые тут за них топили как дурные, никаких уроков не извлекли.
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:13
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