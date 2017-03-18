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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8734873587368737

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:05

  барабашов написав:Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….

Не в контрасте дело.
Я говорил с ОП гринвиль. Они в частной беседе говорят, что скупают много иностранцы. Те самые, счастливые заокеанские 😅.
Почему? Потому что дурной навар. Я покупая по переуступке покупаю за 100, а в договоре инвестирования человек покупал за 50. Неxepoвый такой наварчик за 3 года вообще полного безделья. В какой стране ещё такое есть?
В стране, где банковская система мертва. А на её месте бетонометры.
Вы предлагаете увеличить налоги в кармане тех, кто скупает за них же недвигу пачками. Кстати у меня слуга херов покупал тоже
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Со слугами - это просто классика жанра. И ведь местные е6анько, которые тут за них топили как дурные, никаких уроков не извлекли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:13

  airmax78 написав:Со слугами - это просто классика жанра. И ведь местные е6анько, которые тут за них топили как дурные, никаких уроков не извлекли.


Что, Максим, душа снова рвется в бой? Иди ка ты на политическую ветку
zРадио
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