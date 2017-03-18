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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:05

  барабашов написав:Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….

Не в контрасте дело.
Я говорил с ОП гринвиль. Они в частной беседе говорят, что скупают много иностранцы. Те самые, счастливые заокеанские 😅.
Почему? Потому что дурной навар. Я покупая по переуступке покупаю за 100, а в договоре инвестирования человек покупал за 50. Неxepoвый такой наварчик за 3 года вообще полного безделья. В какой стране ещё такое есть?
В стране, где банковская система мертва. А на её месте бетонометры.
Вы предлагаете увеличить налоги в кармане тех, кто скупает за них же недвигу пачками. Кстати у меня слуга херов покупал тоже
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Родственник живёт в США 15 лет. Приехал купил франшизу галя балувана и даже не в Киеве а на родине одного известного всем квартала 😅.
Вложили 60к. Пол года- дела идут отлично.
Расширяются.
За бугром тебе вместо бизнеса по рукам надают. В Европе ещё хуже. Везде сети и корпорации. А налоговая нагрузка сумасшедшая
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:10

  барабашов написав:
  UA написав:
  барабашов написав:beee
Ремонт конечно впечатляет размахом
Не каждый Нью-Йоркец миллионер такое себе в прелести по цене далеко за тыщу за квадратный фут позволит.
Есть примеры Баранов, которые по такой цене сейчас взяли такую двуху и желательно за налик и не чувствуют себя "лицами обиженными хулиганами"?

Современная молодежь панически боится ремонтов и готова за свои страхи щедро платить родительскими деньгами.

У нас много предков у которых 400куе на квартирку отпрыску в тумбочке завалялось???

На самом деле вы задали вопрос - много ли у нас "талантливых" приватизаторов государственного имущества из 90-х?
Прокуратура и судебная ветвь власти не отстает.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:13

  барабашов написав:Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
а шо не так?
Класова ненависть?
Коханкам купляють. І шо? Якщо вона гарно працює і надихає заробляти гроші? Чим вона гірша за товстожопу прибиральницю? Ти розумна й гарна - тримай податок. Ти товста жаба - молодець, податки не платиш. Дивна логіка:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:16

https://ua.news/ua/vsem-pereselentsam-z ... -na-zhyle/

Нда…. 5.5 млрд на придбання житла роздадуть
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перший
Немає в мене заздрісті до тих коханок та синочків
Розумію також що тут на гілці немає тих хто напиздив у батьківщини стільки, що купити звичайну двушку за півляма синові - як півкіла картоплі на базарі
Мабуть себе тоді пентхаус біля Бєссарабкі береться дорожчий, ніж такий же на Манхеттені Рікза
Просто у Дніпрі щось дорожче сотні куе лише іноземець, та й то не з землі обєтованної повернувшийся, дивиться та й купує.
А у вас наче Марс із Нептуном
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:34

С ценами какойто ахтунг

КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к :shock:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:41

  Xenon написав:С ценами какойто ахтунг

КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к :shock:

Это нереальность какая-то...
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:50

  Xenon написав:С ценами какойто ахтунг

КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к :shock:

Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.
beee
 
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