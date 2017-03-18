Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всё что могу сказать - Киев город контрастов
Пора такие квартиры именно в Киеве облагать прогрессивным налогом
Именно если мама купила за 300 или ёба..рь за 400. Конечного покупателя у которого есть эти 300,400,500….
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:05
Не в контрасте дело.
Я говорил с ОП гринвиль. Они в частной беседе говорят, что скупают много иностранцы. Те самые, счастливые заокеанские 😅.
Почему? Потому что дурной навар. Я покупая по переуступке покупаю за 100, а в договоре инвестирования человек покупал за 50. Неxepoвый такой наварчик за 3 года вообще полного безделья. В какой стране ещё такое есть?
В стране, где банковская система мертва. А на её месте бетонометры.
Вы предлагаете увеличить налоги в кармане тех, кто скупает за них же недвигу пачками. Кстати у меня слуга херов покупал тоже
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Родственник живёт в США 15 лет. Приехал купил франшизу галя балувана и даже не в Киеве а на родине одного известного всем квартала 😅.
Вложили 60к. Пол года- дела идут отлично.
Расширяются.
За бугром тебе вместо бизнеса по рукам надают. В Европе ещё хуже. Везде сети и корпорации. А налоговая нагрузка сумасшедшая
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:10
На самом деле вы задали вопрос - много ли у нас "талантливых" приватизаторов государственного имущества из 90-х?
Прокуратура и судебная ветвь власти не отстает.
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:13
а шо не так?
Класова ненависть?
Коханкам купляють. І шо? Якщо вона гарно працює і надихає заробляти гроші? Чим вона гірша за товстожопу прибиральницю? Ти розумна й гарна - тримай податок. Ти товста жаба - молодець, податки не платиш. Дивна логіка:-)
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:16
Нда…. 5.5 млрд на придбання житла роздадуть
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перший
Немає в мене заздрісті до тих коханок та синочків
Розумію також що тут на гілці немає тих хто напиздив у батьківщини стільки, що купити звичайну двушку за півляма синові - як півкіла картоплі на базарі
Мабуть себе тоді пентхаус біля Бєссарабкі береться дорожчий, ніж такий же на Манхеттені Рікза
Просто у Дніпрі щось дорожче сотні куе лише іноземець, та й то не з землі обєтованної повернувшийся, дивиться та й купує.
А у вас наче Марс із Нептуном
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:34
С ценами какойто ахтунг
КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:41
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:50
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