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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8735873687378738

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:05

  beee написав:
  Xenon написав:С ценами какойто ахтунг

КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к :shock:

Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.

А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:13

  барабашов написав:Перший
Немає в мене заздрісті до тих коханок та синочків
Розумію також що тут на гілці немає тих хто напиздив у батьківщини стільки, що купити звичайну двушку за півляма синові - як півкіла картоплі на базарі
Мабуть себе тоді пентхаус біля Бєссарабкі береться дорожчий, ніж такий же на Манхеттені Рікза
Просто у Дніпрі щось дорожче сотні куе лише іноземець, та й то не з землі обєтованної повернувшийся, дивиться та й купує.
А у вас наче Марс із Нептуном


Це погано що така ситуація в Дніпрі.
В Києві трохи краще. 2 кує за квадрат, на етапі ганяємо мух і комарів над калюжами де скоро будемо рити котлован, стає реальністю.
Востаннє редагувалось Первый в Нед 17 жов, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:14

  beee написав:
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400.

подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:21

  Прохожий написав:
  beee написав:
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400.

подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой

300-500 грн с ЕС двигателями
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:26

  beee написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400.

подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой

300-500 грн с ЕС двигателями

в Квт сколько?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 17 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:29

  UA написав:
  beee написав:
  Xenon написав:С ценами какойто ахтунг

КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к :shock:

Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.

А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.

По моим прогнозам, которые никому не навязываю в комплексах эконом, где себестоимость сравняется с ценой вторички в этом же комплексе с ремонтом, упадёт спрос на первичку и возможно будут недострои. Это перефирия, спальные и пригород. Сейчас такая тенденция уже есть.
А Комфорт таун это вообще гавно устаревающее. Без денег посидят и начнут демпинг.
Это ж не объект инвестиций. Какой дурак туда вкладывается. Если платить дорого, то например Great покупать за 60-70 - 47м2. На кой хрен сдался этот бомжатник
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:31

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:
ПВУ здесь на 600м3 а не на 400.

подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой

300-500 грн с ЕС двигателями

в Квт сколько?[/quote]
150-200 вт. Зимой, если рекуператора не хватит и будет нагрев, то больше. Тэн 2квт. Но зимы такие, что в основном почти хватает.
beee
 
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