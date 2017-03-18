|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:05
beee написав: Xenon написав:
С ценами какойто ахтунг
КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к
Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.
А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6030
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1070 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:13
барабашов написав:
Перший
Немає в мене заздрісті до тих коханок та синочків
Розумію також що тут на гілці немає тих хто напиздив у батьківщини стільки, що купити звичайну двушку за півляма синові - як півкіла картоплі на базарі
Мабуть себе тоді пентхаус біля Бєссарабкі береться дорожчий, ніж такий же на Манхеттені Рікза
Просто у Дніпрі щось дорожче сотні куе лише іноземець, та й то не з землі обєтованної повернувшийся, дивиться та й купує.
А у вас наче Марс із Нептуном
Це погано що така ситуація в Дніпрі.
В Києві трохи краще. 2 кує за квадрат, на етапі ганяємо мух і комарів над калюжами де скоро будемо рити котлован, стає реальністю.
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 17 жов, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16469
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:14
beee написав:
ПВУ здесь на 600м3
а не на 400.
подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12463
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:21
Прохожий написав: beee написав:
ПВУ здесь на 600м3
а не на 400.
подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой
300-500 грн с ЕС двигателями
-
beee
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:26
beee написав: Прохожий написав: beee написав:
ПВУ здесь на 600м3
а не на 400.
подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой
300-500 грн с ЕС двигателями
в Квт сколько?
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 17 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12463
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:26
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21616
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:29
UA написав: beee написав: Xenon написав:
С ценами какойто ахтунг
КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к
Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.
А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.
По моим прогнозам, которые никому не навязываю в комплексах эконом, где себестоимость сравняется с ценой вторички в этом же комплексе с ремонтом, упадёт спрос на первичку и возможно будут недострои. Это перефирия, спальные и пригород. Сейчас такая тенденция уже есть.
А Комфорт таун это вообще гавно устаревающее. Без денег посидят и начнут демпинг.
Это ж не объект инвестиций. Какой дурак туда вкладывается. Если платить дорого, то например Great покупать за 60-70 - 47м2. На кой хрен сдался этот бомжатник
-
beee
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 14:31
Прохожий написав: Прохожий написав: beee написав:
ПВУ здесь на 600м3
а не на 400.
подскажите расчетное месячное потребление электроэнергии данной системой
300-500 грн с ЕС двигателями
в Квт сколько?[/quote]
150-200 вт. Зимой, если рекуператора не хватит и будет нагрев, то больше. Тэн 2квт. Но зимы такие, что в основном почти хватает.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 15:53
Xenon написав:
С ценами какойто ахтунг
КомфортТаун, еще весной однушки 40-45кв.м (с ремонтом) были около 60-70к
То сегодня 80-100к
Не знаю как весной, но в декабре прошлого года студия 30 метров с ремонтом от застройщика стоила в ОП 60 куе, а однуха 40 метров без ремонта 63. Качество ремонта, после оглашения ценника, проверять расхотелось.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 615
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:19
Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное
-
sosnenkoira2014
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 16.12.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21562
|3962917
|
|
|703
|353076
|
|
|20
|50105
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|