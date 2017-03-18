Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
""Польща відчуває гострий дефіцит працівників з України в усіх ключових галузях економіки. Польська економіка компенсувала втрати від пандемії й демонструє найвище зростання ВВП за всю історію – на 11,1% за рік, за даними Головного управління статистики Польщі. Активність промислових компаній з найму нових працівників є також найвищою", – розповідає експертка.
Працівники потрібні на виробничі підприємства – харчової і переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів, логістичні центри, склади, будівництво. Це ті сектори економіки, де працює близько 80% українців у Польщі."