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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8736873787388739

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:31

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Если Вы запутались, то что говорить про остальных?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Вы уже много раз спрашивали и вам консилиум многократно рекомендовал продавать пока дают хорошие деньги за эти объекты.
Ну а если цель просто похвастаться - то "красивое" :), ну на столько на сколько.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:44

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Свои 5 коп вставлю. Нужно и давать, а не только брать 🤣
Есть объекты, где ремонт делать невыгодно. Это как раз тот случай. Неликвид, к сожалению.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:13

""Польща відчуває гострий дефіцит працівників з України в усіх ключових галузях економіки. Польська економіка компенсувала втрати від пандемії й демонструє найвище зростання ВВП за всю історію – на 11,1% за рік, за даними Головного управління статистики Польщі. Активність промислових компаній з найму нових працівників є також найвищою", – розповідає експертка.

Працівники потрібні на виробничі підприємства – харчової і переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів, логістичні центри, склади, будівництво. Це ті сектори економіки, де працює близько 80% українців у Польщі."

http://businessua.com/robota/72676polsz ... h-ruk.html
Frant
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