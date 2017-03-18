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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:31
Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Если Вы запутались, то что говорить про остальных?
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Investor_K
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Додано: Нед 17 жов, 2021 16:42
Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Вы уже много раз спрашивали и вам консилиум многократно рекомендовал продавать пока дают хорошие деньги за эти объекты.
Ну а если цель просто похвастаться - то "красивое"
, ну на столько на сколько.
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foxluck
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Додано: Нед 17 жов, 2021 16:44
Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Свои 5 коп вставлю. Нужно и давать, а не только брать 🤣
Есть объекты, где ремонт делать невыгодно. Это как раз тот случай. Неликвид, к сожалению.
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beee
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:42
Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.
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rjkz
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:55
rjkz написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.
Ну а что Вы думали? Стандарты растут: квартира без ПВВ - это как голодранец с голой жопой на морозе.
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airmax78
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01
beee написав: UA написав: beee написав:
Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.
А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.
По моим прогнозам, которые никому не навязываю в комплексах эконом, где себестоимость сравняется с ценой вторички в этом же комплексе с ремонтом, упадёт спрос на первичку и возможно будут недострои. Это перефирия, спальные и пригород. Сейчас такая тенденция уже есть. А Комфорт таун это вообще гавно устаревающее. Без денег посидят и начнут демпинг.
Это ж не объект инвестиций. Какой дурак туда вкладывается. Если платить дорого, то например Great покупать за 60-70 - 47м2. На кой хрен сдался этот бомжатник
Ну вот кто вас просил такое писать?
никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия."
Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем.
Как вам с этим дальше жить?
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rjkz
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01
sosnenkoira2014 написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное
Наприклад?
Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:06
airmax78 написав: rjkz написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.
Ну а что Вы думали? Стандарты растут: квартира без ПВВ - это как голодранец с голой жопой на морозе.
Та да, апсалютно согласен. В Киеве жить можно только с ПВВ и выходить на улицу только в противогазе. Окна уже можно делать только глухие, их открывать нельзя.
Вы ролик, смотрели?
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:10
Первый написав: sosnenkoira2014 написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное
Наприклад?
Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(
Ща заплАчу...
вы специально вышли на работу в выходной день, чтобы спросить как я себя чувствую?
Как мило.
Поел и в шапке.
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rjkz
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:16
Первый написав: sosnenkoira2014 написав: Унуноктий написав:
я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?
Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное
Наприклад?
Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(
Хотя бы Poetika или UNO city
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sosnenkoira2014
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