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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 107
1. Не вище 900
15%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
11
4. 1201 - 1300
9%
10
5. 1301 - 1400
13%
14
6. 1401 - 1500
18%
19
7. 1501 - 1650
13%
14
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
11
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:31

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Если Вы запутались, то что говорить про остальных?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Вы уже много раз спрашивали и вам консилиум многократно рекомендовал продавать пока дают хорошие деньги за эти объекты.
Ну а если цель просто похвастаться - то "красивое" :), ну на столько на сколько.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 16:44

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Свои 5 коп вставлю. Нужно и давать, а не только брать 🤣
Есть объекты, где ремонт делать невыгодно. Это как раз тот случай. Неликвид, к сожалению.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:42

  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?


Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:55

  rjkz написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?


Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.

Ну а что Вы думали? Стандарты растут: квартира без ПВВ - это как голодранец с голой жопой на морозе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:Это хотелки. Пол года-год посидят, сбросят.

А зачем сбрасывать?
Гиперинфляция доллара достаточно быстро догонит оторвавшиеся от земли хотелки.

По моим прогнозам, которые никому не навязываю в комплексах эконом, где себестоимость сравняется с ценой вторички в этом же комплексе с ремонтом, упадёт спрос на первичку и возможно будут недострои. Это перефирия, спальные и пригород. Сейчас такая тенденция уже есть.
А Комфорт таун это вообще гавно устаревающее. Без денег посидят и начнут демпинг.
Это ж не объект инвестиций. Какой дурак туда вкладывается. Если платить дорого, то например Great покупать за 60-70 - 47м2. На кой хрен сдался этот бомжатник


Ну вот кто вас просил такое писать?
никонов - это икона стиля, а творения кана - это нестареющая и вечнодаражающая инвестиция. "Они прекрасны"(с). Это творения искусства, они скоро будут продаваться только через Сотбис. В новостях будут сюжеты "На окрине Пирятина нашли ранее не известное строение кана, эксперты оценивают его в 3 годовых ВВП Украины, но хозяин отказывается продавать ни за какие деньги, говорит "Это мировое наследие и он это завещает государству. Юнеско уже внесло этот объект в перечень Мирового наследия."
Это основа основ этого форума, кто этого не понимает и\или не принимает становится изгоем.
Как вам с этим дальше жить?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:01

  sosnenkoira2014 написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное

Наприклад?

Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:06

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?


Почитав последние страницы, вывод:
1. Доллар свалится в гиперинфляцию, поэтому если продавать, то только за гривны.
2. Цены на исторических минимумах, квартиры за 400 куе скупают стояками, выстаивая ночные очереди. Буитокадаражать.
3. Ремонт если и делать, то тока на все деньги мира. Квартира, которая не попала в «The Architects Journal» или "DWELL" - это колхозстайл и вы это ни продать ни сдать не сможете. Ремонт-же делается не чтобы жить, а чтобы получать эстетическое наслаждение. Мебелью не пользоваться, по полам не ходить, окна не открывать.

Ну а что Вы думали? Стандарты растут: квартира без ПВВ - это как голодранец с голой жопой на морозе.


Та да, апсалютно согласен. В Киеве жить можно только с ПВВ и выходить на улицу только в противогазе. Окна уже можно делать только глухие, их открывать нельзя.
Вы ролик, смотрели?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:10

  Первый написав:
  sosnenkoira2014 написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное

Наприклад?

Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(


Ща заплАчу...
вы специально вышли на работу в выходной день, чтобы спросить как я себя чувствую?
Как мило.
Поел и в шапке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 18:16

  Первый написав:
  sosnenkoira2014 написав:
  Унуноктий написав:я запутался уже мне продавать Медовый и Оранж или ремонт делать?

Продавать этот неликвид и купить что -то нормальное

Наприклад?

Зи. Здається ржкз необхідно починати турбуватися за психічний стан:-(
Хотя бы Poetika или UNO city
sosnenkoira2014
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